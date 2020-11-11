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Koronavirüs Japonyada 3 ay sonra bir ilk yaşandı Günlük koronavirüs vaka sayısı bin 500ü aştı
DÜNYA

Japonya’da 3 ay sonra bir ilk yaşandı: Günlük koronavirüs vaka sayısı bin 500’ü aştı

Japonya’da günlük koronavirüs vaka sayısı 8 Ağustos’tan bu yana ilk kez bin 500’ü aştı. Japonya Tabipler Birliği, son enfeksiyonların salgında 3. dalga olabileceğini öne sürerken, Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato ise hükümetin en yüksek alarm seviyesine geçtiğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Birçok eyalette artış eğilimi gösteren vaka sayılarının ülkedeki 3. enfeksiyon dalgası olabileceği öne sürüldü.
Birçok eyalette artış eğilimi gösteren vaka sayılarının ülkedeki 3. enfeksiyon dalgası olabileceği öne sürüldü.

Dünya genelinde yaklaşık 51.5 milyon kişiye bulaşarak 1.2 milyonu aşkın ölüme neden olan korona virüs salgını, Japonya’da etkisini yeniden artırmaya başladı.

  • Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki günlük vaka sayısı 8 Ağustos’tan bu yana bugün ilk kez bin 500 sınırını aşarak, bin 536 olarak belirlendi. Japonya’da şimdiye dek korona virüsten enfekte olan kişi sayısını 112 bin 870’e yükselirken, bugün 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da bin 876’ya ulaştı.

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Japonya Tabipler Birliği uyardı

Birçok eyalette artış eğilimi gösteren vaka sayılarının ülkedeki 3. enfeksiyon dalgası olabileceğini öne süren Japonya Tabipler Birliği Başkanı Toshio Nakagawa, söz konusu artışın kaçınılmaz olarak sağlık sistemini zorlayabileceği uyarısında bulundu.

  • Nakagawa, hükümeti bölgesel yayılma işaretlerini olabildiğince çabuk tespit etmeye ve çok geç olmadan harekete geçmeye çağırdı.

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Japonya hükümeti alarma geçti

Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato ise, ülke çapındaki vaka artışlarının ardından hükümetin en yüksek düzeyde alarma geçtiğini ve gerekli önlemleri aldığını açıkladı.

  • Son günlerde ülke geneli günlük vaka tablosunda bin eşiğinin aşıldığını hatırlatan Kato, yalnızca Tokyo’da değil aynı zamanda Hokkaido, Osaka, Aichi ve diğer eyaletlerde de 100’den fazla günlük vakanın teyit edildiğini söyledi. Hükümetin yerel yönetimlere virüsle mücadele konusunda destek sunacağının altını çizen Kato, uzman görüşlerinden yola çıkarak küme enfeksiyonlarına karşı daha sıkı önlemler alacaklarını da sözlerine ekledi.

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