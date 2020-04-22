Koronavirüs Japonyada demirli bir gemide daha koronavirüs paniği
DÜNYA

Japonya’da demirli bir gemide daha koronavirüs paniği

Japonya’da demirli bulunan bir yolcu gemisindeki 34 mürettebata koronavirüsü bulaştığı belirlendi. Daha önce de Japonya, koronavirüs salgını nedeniyle iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess gemisi ile gündeme gelmişti.

Haber Merkezi İHA
34 mürettebata koronavirüsü bulaştığı belirlendi.
34 mürettebata koronavirüsü bulaştığı belirlendi.

Daha önce korona virüsü salgını nedeniyle iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess gemisi ile gündeme gelen Japonya’da, bir gemide daha koronavirüsüne rastlandı.

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DÜNYA
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Nagazaki yerel hükümetinden yapılan açıklamada, bölgede demirli Costa Atlantica adlı geminin Filipinli bir çalışanının dün korona virüsü taşıdığının anlaşıldığı belirtildi. Bunun üzerine söz konusu çalışanla irtibatı bulunan 53 personel ve 4 aşçıya virüs testi uygulandığı açıklanırken, 33 mürettebatın pozitif sonuç verdiği kaydedildi. Böylece ilk enfekte olan personel ile birlikte gemideki vaka sayısının 34’e yükseldiği duyuruldu.

Karantinaya alındı

Toplam 623 mürettebatı bulunan gemide yolcu olmadığı ifade edilirken, şimdiye dek pozitif sonuç veren kişilerle teması bulunan gemi çalışanlarının da tedbir amacıyla karantinaya alındığı bildirildi. 29 Ocak’ta Nagazaki’ye varan geminin Nisan sonuna kadar bölgede demirli kalması bekleniyordu.

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