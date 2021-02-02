Koronavirüs Japonyada evde kal çağrısına uymayan milletvekili istifa etti Oldukça pişmanlık verici
DÜNYA

Japonya'da 'evde kal' çağrısına uymayan milletvekili istifa etti: Oldukça pişmanlık verici

Japonya vaka sayılarının önlenemez şekilde arttığı ülkelerden biri olmasına rağmen önlemlere uyulmuyor. Ülkede alınan önlemlere ve hükümetin yaptığı 'evde kalın' çağrılarına uymayarak yasakları delen milletvekili istifa etmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi AA
Japonya'da 'evde kal' çağrısına uymayan milletvekili istifa etti.
Japonya'da 'evde kal' çağrısına uymayan milletvekili istifa etti.

Japonya’da koronavirüs önlemlerine rağmen gece saatlerinde Tokyo’da dolaşarak tepki çeken iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) koalisyon ortağı Komeito üyesi Toyama Kiyohiko milletvekilliğinden istifa etti. Komeito'nun önceki Genel Sekreter Vekili Toyama, Kovid-19 salgınına karşı 11 eyalette uygulanan olağanüstü hal (OHAL) kapsamındaki "Evde kal" çağrısına rağmen 22 Ocak’ta Tokyo’nun Ginza bölgesindeki restoran ve barları gezdiğini kabul etti.

  • Milletvekilliğinden istifa eden Toyama, düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Uygunsuz davranışım ve fon yönetimimi kapsayan skandalla halkın siyasete güvenini derinden yaraladım." ifadesini kullanarak özür diledi.

"Hükümet olarak özür diliyoruz"

Kyodo ajansının haberine göre, Toyama’ya gezisinde LDP Meclis İşleri Komitesi Başkanvekili Matsumoto Jun, LDP’nin alt meclis yönetim kurulu üyesi Otsuka Takaşi ile Eğitim Bakanlığı yetkilisi Tanose Taido'nun eşlik ettiği ortaya çıktı. Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, önlemlere rağmen siyasilerin eylemlerinin "oldukça pişmanlık verici" olduğunu belirterek, "Hükümet olarak özür diliyoruz." dedi.

Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL uzatılacak
KORONAVİRÜS
Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL uzatılacak

Meclise açıklamada bulunmasını istedi

Ana muhalefet Anayasal Demokrat Partisi (CDP) Meclis İşleri Başkanı Azumi Jun, önlemlere rağmen milletvekillerinin davranışlarına yönelik Başbakan Suga Yoşihide’nin meclise açıklamada bulunmasını istedi. Toyama, 2019’da maaşı devlet tarafından ödenen sekreteriyle ülkenin Kyuşu bölgesindeki Kyabakura barlarına yaptığı gezinin masraflarını yetkisi altında bulundurduğu siyasi fona ödetmesiyle gündeme gelmişti.

Almanya'da koronavirüs alarmı: Yeni sosyal mesafe kuralları geldi
KORONAVİRÜS
Almanya'da koronavirüs alarmı: Yeni sosyal mesafe kuralları geldi

Japonya’da sağlık sistemi koronavirüs nedeniyle alarm veriyor
DÜNYA
Japonya’da sağlık sistemi koronavirüs nedeniyle alarm veriyor
Abone Ol Google News
İstanbula güzel haber

İstanbul'a güzel haber

Barajlardaki doluluk oranı giderek yükseliyor.
İzmirde afet günü

İzmir'de afet günü

Depremlerden sonra yağan yağmur sele dönüştü.
Gizli Haçlı Seferi

​FETÖ'nün akıl almaz Hıristiyanlık propagandası.

​1 Mart'ta okullar 8. ve 12. sınıflara kapılarını açacak.

Fay Yasası'nda sona gelindi: İzmir'de açıklanacak.

600 polisle<br>dev operasyon

600 polisle
dev operasyon

Güvenlik kameraları da işe yaramadı.
Günlüğü 100 TL

Günlüğü 100 TL

​Bellerine halat bağlayıp çatılardaki karları temizliyorlar.

Siyanürden<br>1200 kat daha zehirli

Siyanürden
1200 kat daha zehirli

​​Çevre ve Şehircilik Bakanlığı film hazırladı.
Sahtesini de ürettiler

Sahtesini de ürettiler

3 bin doz koronavirüs aşısı ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.