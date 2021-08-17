Koronavirüs Japonyada ilk kez görülen Lambda varyantının bağlantısı ortaya çıktı
DÜNYA

Japonya'da ilk kez görülen 'Lambda' varyantının bağlantısı ortaya çıktı

Japonya'da ilk kez tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Lambda" varyantı vakasının, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Japonyada ilk kez görülen Lambda varyantının bağlantısı ortaya çıktı
Arşiv

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülkedeki Kovid-19'un "Lambda" varyantı vakasının izi araştırıldı.

Buna göre daha önce Peru'ya seyahat öyküsü bulunan bir kadının, 20 Temmuz'da Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na indiği tespit edildi.

Tokyo 2020 Oyunları akreditasyon kartına sahip 30 yaşlarındaki kadının havalimanındaki testi pozitif sonuçlandı.

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) vaka izi araştırması sonrası kadının, Kovid-19'un "Lambda" varyantına yakalandığını belirledi.

Filipinler'de Kovid-19'un Lambda varyantı görüldü
KORONAVİRÜS
Filipinler'de Kovid-19'un Lambda varyantı görüldü

NIID bu vakanın, ülkedeki ilk "Lambda" varyantı vakası olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilk olarak Peru'da görüldüğünü duyurduğu varyantı, haziranda "izlenmesi gereken varyant" olarak kategorize etmişti.

Laboratuvar çalışmaları, Lambda varyantının aşıların ürettiği antikorlara dirençli olduğunu ortaya koymuştu.

Bağışıklıkta ışık göründü
KORONAVİRÜS
Bağışıklıkta ışık göründü
Abone Ol Google News
Çin, Rusya ve Pakistan devrede

Çin, Rusya ve Pakistan devrede
Göğsümüz kabardı

Göğsümüz kabardı

​536 yerli ve 700 yabancı firma Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te buluştu.
Bizimle kalın

Bizimle kalın

​Afganistan'da Türkiye farkı.
Dünyada ilk üçteyiz

Dünyada ilk üçteyiz

​Türkiye savunmada devrim yaptı.
Ürünleri <br>görücüye çıkıyor

Ürünleri
görücüye çıkıyor

​KOBİ'lerden gövde gösterisi.
Almanya içkileri tahliye etti

Almanya içkileri tahliye etti

​Avrupa Afganistan'da rezalete imza atıyor.

13 kuyuda petrol keşfi

13 kuyuda petrol keşfi

​TPAO 30 milyon varillik yeni rezerv duyurdu.
Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor
Düşman istemiyoruz

Düşman istemiyoruz

​Taliban'dan ilk basın toplantısı.

Kayıpların sayısı artıyor

Kayıpların sayısı artıyor

Sel, Kastamonu'da 62 Sinop'ta 15 Bartın'da da 1 can aldı.
83 milyar dolarlık <br>ölü yatırım: Afgan ordusu

83 milyar dolarlık
ölü yatırım: Afgan ordusu

​ABD 'en az 3 ay' demişti 3 saat direnemediler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.