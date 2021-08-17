Japonya'da ilk kez görülen 'Lambda' varyantının bağlantısı ortaya çıktı

Wuhan'da her şey sil baştan başlıyor

Nüfusu yaklaşık 12 milyon olan kentte bir yılı aşkın süredir ilk kez 3 vakaya rastlandığı açıklandı. Yetkililer yeni vakaların ortaya çıkmasını, çok daha bulaşıcı olan Delta varyantına ve turizm sezonunun açılmasına bağlıyor.

