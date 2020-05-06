Japonya’da koronavirüs tedavisi için geri sayım: Remdesivir

Koronavirüs semptomlarını iyileştirmede etkin olduğu gündeme gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üretimi Remdesivir’in Japonya’da kullanılabilmesi için geri sayım başladı. Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, dün bir televizyon programında yaptığı açıklamada, üretici firmanın yasal prosedürler için Japonya’ya Pazartesi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Hükümetin, Remdesivir’in Japonya’da koronavirüs tedavisinde kullanımını büyük ihtimalle yarın onaylayacağını söyleyen Kato, kendilerine danışmanlık yapan uzman kurulunun ilaca yeşil ışık yakması halinde yasal kullanım iznini vermek istediklerini ifade etti.

Üretici şirketin Japonya’ya sağlanabilecek ilaç miktarı konusunda henüz sağlık bakanlığına bilgi vermediğini belirten Kato, Remdesivir’i mümkün olan en kısa sürede ve yeterli düzeyde kullanıma sunmayı hedeflediklerinin altını çizdi.



ABD onaylamıştı

ABD merkezli Gilead Sciences tarafından Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen Remdesivir’in koronavirüs semptomlarını iyileştirmede etkili olduğu açıklanmış, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ilacın acil durumlarda koronavirüs hastalarında kullanımına izin vermişti.

Japonya hükümeti de koronavirüs hastalarının muhtemel tedavi yöntemi olarak görülen Remdesivir’in kullanımı için gerekli yasal prosedürlerin hızlandırılacağını duyurmuştu.

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