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Koronavirüs Japonyadan kritik koronavirüs kararı OHALi uzatma planı
DÜNYA

Japonya'dan kritik koronavirüs kararı: OHAL'i uzatma planı

Dünyayı etksisi altına alan koronavirüs ile ilgili mücadele 140'tan fazla ülkede sürüyor. Japonya'da hükümet koronavirüs kapsamında ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal uygulamalarını 31 Mayıs’a kadar uzatmayı planlıyor.

Haber Merkezi DHA
Japonya Başbakanı Shinzo Abe.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs bçir çok ülkede etkisini sürdürmeye devam ederken, Japonya'da hükümet salgına ilişkin kritik bir karar aldı.

  • Japonya’da hükümet yetkilileri koronavirüs önlemleri kapsamında alınan OHAL kararının 31 Mayıs’a kadar uzatılacağını ifade ederken başka bir üst düzey yetkili, hükümetin nispeten yüksek sayıda vaka olan bölgelerde dahi parkların, müzelerin, kütüphanelerin ve diğer bazı kamu tesislerinin yeniden açılmasına izin vermeyi planladığını söyledi.

OHAL DETAYLARINI BAŞBAKAN ABE AÇIKLAYACAK

Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin kararı bugün açıklaması bekleniyor. Japonya hükümeti, 7 Nisan’da Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, Hyogo ve Fukuoka’da bir ay süreyle OHAL ilan etmiş ardından sonra bu yasak tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmişti.

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