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Koronavirüs Kanadada AstraZeneca aşısı uygulanan bir kişi kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybetti
DÜNYA

Kanada'da AstraZeneca aşısı uygulanan bir kişi kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybetti

Kanada'nın Alberta eyaletinde bir kişi, AstraZeneca aşısı olduktan sonra oluşan kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybetti. AstraZeneca aşısının birçok ülkedeki kullanımı, kan pıhtılaşması yan etkisi nedeniyle durdurulmuştu.

Haber Merkezi DHA
Kanadada AstraZeneca aşısı uygulanan bir kişi hayatını kaybetti​
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Kanada’nın Alberta eyaletinde yaşayan 50’li yaşlarındaki bir kadın, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covishield aşısını olduktan sonra görülen kan pıhtılaşması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Alberta Eyalet Sağlık Bakanı Dr. Deena Hinshaw, pıhtılaşmanın tahmini 100 ila 250 bin aşı dozunda bir görülebileceğini söyledi.

Hinshaw, hasta gizliliğini korumak için hayatını kaybeden kadının kimliğinin açıklanmayacağını ifade etti.

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AstraZeneca aşısının kullanımı birçok ülkedeki kan pıhtılaşması yan etkisi nedeniyle durdurulmuştu. Kanada'da aşıya bağlı 2 kişide yan etki görüldü.

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EMA GÜVENİLİR DEMİŞTİ


Koronavirüse karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşma gibi olası yan etkilerini yeniden inceleyen Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca aşısının "güvenli ve etkili" olduğunu bildirmişti.

Ayrıca EMA, AstraZeneca aşısının Kovid-19'a karşı faydalarının risklerinden daha fazla olduğu görüşünde olduğu tekrarlamıştı.

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