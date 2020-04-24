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Koronavirüs Kanadada son 48 saatte 306 kişi hayatını kaybetti Yaşlı bakım merkezleri için asker gönderildi
DÜNYA

Kanada’da son 48 saatte 306 kişi hayatını kaybetti: Yaşlı bakım merkezleri için asker gönderildi

Kanada’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 306 artarak 2 bin 329'a yükseldi. Salgının en yoğun olduğu Quebec ve Ontario eyaletlerinde eleman bulunamaması nedeniyle sıkıntı yaşanan yaşlı bakım merkezleri için Kanada Ordusu’ndan asker gönderildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde çarşamba günü 2 bin 23 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, son 48 saatte 306 artarak 2 bin 329 oldu.

Aynı dönemde 39 bin 805 olan pozitif vaka sayısı da 3 bin 746 artışla 43 bin 551'e çıktı. Salgının ülkede görülmeye başladığından bu yana toplam 15 bin 469 kişi iyileşti.

Ontario ve Quebec’teki yaşlı bakım merkezlerine askerler yardım ediyor.

Salgının en yoğun olduğu Quebec ve Ontario eyaletlerinde eleman bulunamaması nedeniyle sıkıntı yaşanan yaşlı bakım merkezleri için Kanada Ordusu’ndan asker gönderildi.

Bu merkezlerde görülen yüksek ölüm oranları için çare arayan Quebec Başbakanı Francois Legault ve Ontario Başbakanı Doug Ford’un biner askeri personel talebini değerlendiren Başbakan Justin Trudeau da bunun geçici bir önlem olduğunu ve eyaletlerin soruna çözüm bulmaları gerektiğini söyledi.

Yardım için devlete başvuranların sayısı 7 milyonu buldu

Kovid-19 salgınının başlamasından sonra federal hükümet tarafından açıklanan yardım programlarına başvuranların sayısı, Kanada genelinde 7 milyonu buldu.

Kanada Acil Müdahale Programı kapsamında, işini kaybedenlere şu ana kadar toplam 22,4 milyar Kanada doları ödeme yapıldı.

Trudeau Hükümeti, salgının ilk günlerinden itibaren açıkladığı yardım paketleriyle işini kaybedenlere, iş yeri sahiplerine ve öğrencilere bir dizi aylık yardım yapılmasını kararlaştırmıştı.

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