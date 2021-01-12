Koronavirüs Kanadadanın tek derdi korona değil Uyuşturucudan ölümler arttı, soğutmalı kamyonlar morg olarak kullanılıyor
DÜNYA

Kanada'danın tek derdi korona değil: Uyuşturucudan ölümler arttı, soğutmalı kamyonlar morg olarak kullanılıyor

Kanada’nın British Columbia eyaletinde, koronavirüs salgınının yanı sıra yüksek doz uyuşturucu ölümlerinin artması nedeniyle cesetler için soğutuculu üç kamyon hizmete girdi. Eyaletteki hastane morglarının, Kasım 2020'den bu yana maksimum kapasitede olduğuna işaret eden yetkililer, her biri 46 ceset kapasiteli üç kamyon morgun, ihtiyaç olan bölgelere yönlendirildiğini bildirdi.

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Kanada, koronuvirüs salgınıyla mücadele ederken, son aylarda yaşanan aşırı doz uyuşturucu ölümleriyle de uğraşıyor. Ölümleri artması nedeniyle cesetler için soğutuculu üç kamyon hizmete girdi. British Columbia Koroner Hizmetleri Şefi Dr. Jatinder Baidwan, basına yaptığı açıklamada, hem Covid-19 salgını hem de uyuşturucu ölümlerini, "Aynı anda hem bir tsunami hem de bir depremin çarptığını hayal edin, şu an o durumdayız" şeklinde yorumladı.

Ölümler kafa kafaya gidiyor

Eyaletteki krize Fraser bölgesini örnek gösteren Dr. Baidwan, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde 556 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, buna karşılık aynı dönemde aynı bölgede 510 kişinin de aşırı dozda uyuşturucu kullanımından öldüğünü söyledi.

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Hastane morgları doldu

  • Eyaletteki hastane morglarının, Kasım 2020'den bu yana maksimum kapasitede olduğuna işaret eden Dr. Baidwan, her biri 46 ceset kapasiteli üç kamyon morgun, ihtiyaç olan bölgelere yönlendirildiğini bildirdi.

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Eyalet genelindeki hastane morglarının 1069 ceset kapasiteli olduğunu belirten Dr. Baidwan, yüzde 90’a yaklaşan doluluk oranını, yüzde 60’lara indirebilmek için cenaze evlerine bağlı özel morglarla da sözleşme yaptıklarını kaydetti.

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Ölüm ve vaka sayıları arttı

Kanada Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 5 günde ülke genelindeki Covid-19 vaka sayısı 41 bin 514 artarak 666 bin 67’ye yükseldi. Covid-19 nedeniyle son 5 günde ölenlerin sayısı da 724 artarak 17 bin 41’e çıktı. Ülkede salgının başlangıcından bu yana Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 565 bin 418 oldu.

  • Kanada genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 14 milyon 584 bin 109 Kovid-19 testi uygulandı.

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