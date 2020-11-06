Karadağ’da koronadan ölen başpiskoposu öperek uğurlamışlardı: Tartışmalı cenazenin ardından Patrik Irinej pozitif çıktı

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Eylül Yağlıkara'yı alıkoyduktan sonra öldüren sanık Uğur Koçyiğit, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Eylül Yağlıkara'nın (8) öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu yargılan ailenin komşusu Uğur Koçyiğit (42), ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan annesi Huriye Koçyiğit'e ise 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.