Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Karadağda koronadan ölen başpiskoposu öperek uğurlamışlardı Tartışmalı cenazenin ardından Patrik Irinej pozitif çıktı
DÜNYA

Karadağ’da koronadan ölen başpiskoposu öperek uğurlamışlardı: Tartışmalı cenazenin ardından Patrik Irinej pozitif çıktı

Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije Radovic, geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Cenaze törenine katılanlar, Amfilohije'nin salgından ölmesini umursamadan öperek uğurladı. Tartışmalı cenazenin ardından Sırp Ortodoks Kilisesi'nin 90 yaşındaki Patriği Irinej'in de koronaya yakalandığı duyuruldu.

Haber Merkezi Diğer
​Karadağ’da koronadan ölen başpiskoposu öperek uğurlamışlardı.
​Karadağ’da koronadan ölen başpiskoposu öperek uğurlamışlardı.

Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Patriği Irinej koronavirüse yakalandı. Test sonucunun pozitif çıkması sonucu Patrik Irinej hastaneye kaldırıldı. Sırp Ortodox Kilisesi'nden yapılan açıklamada Patrikj Irinej'in sağlık durumunun mükemmel olduğu belirtildi.

Binlerce kişi katılmıştı

Patrik Irinej geçen hafta Karadağ'daki Sırp Ortodoks Kilisesi Piskoposu Amfilohije'nin cenazesini yönetmişti. Koronavirüsten ölen Piskopos Amfilohije'nin cenazesine binlerce kişi katılmıştı.

  • Cenazeye katılanlar arasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic ve Karabağ geçiçi Başbakanı Zdravko Krivokapic de katılmıştı. Açık tabut seramonisinin düzenlendiği cenazede onlarca kişi Piskopos Amfilohije'nin naaşını öpmüştü.
Abone Ol Google News
Beraat etti

Beraat etti

​Futbolda şike davasında karar açıklandı.
Mahkeme kararını verdi

Mahkeme kararını verdi

​Çok konuşulan Eylül Yağlıkara cinayetinde katilin cezası belli oldu.
Kanadanın yaptırımı sonrası seri üretime geçmişti: Hedefleme sistemi CATS gösterdi, MAM-L on ikiden vurdu

​Şehircilik Bakanı Kurum konuşuyor...

800 yıllık<br>şifre çözüldü

800 yıllık
şifre çözüldü

​Ayasofya Camii ile ilgili sır perdesi bu akşam aralanacak.

RTÜK acımadı!

RTÜK acımadı!

​Birçok televizyon programına ve dizilere para cezası kesildi.
Yeni enerji jeopolitiği

Yeni enerji jeopolitiği

​Bölgesel enerji denklemlerinin merkezinde Türkiye var.

İBB ve Fatih zabıtası birbirine girdi

İBB ve Fatih zabıtası birbirine girdi

​Fatih Camii Kur'an Kursu'na ait otoparka el koymak isteyince...
Masadaki iki kriz

Masadaki iki kriz

Başkan kim olursa olsun ABD'nin grand stratejisi değişmez.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.