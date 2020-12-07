Kars'ta 9 köyde koronavirüs karantinası: Köylere giriş ve çıkışlar kapatıldı Kars'ta 9 köyde koronavirüs karantinası: Köylere giriş ve çıkışlar kapatıldı Kars'ta 9 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldığı bildirildi. Kars Valiliğinden yapılan açıklamada Kovid-19 tedbirleri kapsamında köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Haber Merkezi 07 Aralık 2020, 21:32 Son Güncelleme: 07 Aralık 2020, 21:35 AA