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TÜRKİYE

Kars'ta 9 köyde koronavirüs karantinası: Köylere giriş ve çıkışlar kapatıldı

Kars'ta 9 köyde koronavirüs karantinası: Köylere giriş ve çıkışlar kapatıldı

Kars'ta 9 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldığı bildirildi. Kars Valiliğinden yapılan açıklamada Kovid-19 tedbirleri kapsamında köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kars'ta 9 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkez Halefoğlu, Mezra, Karaçoban, Subatan köyleri, Susuz ilçesine bağlı Çamçavuş köyü, Selim ilçesine bağlı Karakale, Aşağıkotanlı, Akyaka ilçesine bağlı Duraklı ile Digor ilçesine bağlı Şirinköy köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.

Giriş çıkışlar kapatıldı

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

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