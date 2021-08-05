Kastamonu'da 'pes' dedirten olay: Karantinayı ihlal edip bankaya para çekmeye geldi HES koduyla yakalandı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yangınlarla mücadele bütçesi kent estetiği için ayrılan paranın yarısı kadar

Orman yangınlarının bir haftadır devam ettiği Antalya'da, yangınları söndürme sorumluluğu bulunan Büyükşehir Belediyesinin yangınlarla mücadele için ayırdığı bütçe, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nın bütçesinin yarısı kadar. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'na 13 milyon 730 bin TL ayrılırken, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın bütçesi ise sadece 6 milyon 175 bin lira.