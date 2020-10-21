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TÜRKİYE

Kastamonu haber: Koronavirüs testi pozitif olan kişi dayısının HES koduyla yolculuk yaparken yakalandı

Kastamonu'da 'pes' dedirten olay: Koronavirüs testi pozitif olan kişi dayısının HES koduyla yolculuk yaparken yakalandı

Kastamonu'da, jandarma ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olmasına rağmen dayısına ait Hayat Eve Sığar (HES) koduyla yolculuk yapan kişi yakalandı. Otobüsteki pozitif vaka ile otobüs şoförü ve 23 yolcu karantinaya alındı.

Haber Merkezi AA
Gürkan A. ile otobüs şoförü ve 23 yolcu, evlerinde ve Şeyh Şaban-ı Veli öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
Gürkan A. ile otobüs şoförü ve 23 yolcu, evlerinde ve Şeyh Şaban-ı Veli öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Trabzon'dan Kastamonu'ya giden bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bük köyü Jandarma Karakol Komutanlığı kontrol noktasında durduruldu.

Otobüste bulunan yolcuların HES kodları ve kimlik bilgilerinin kontrolü sırasında, 20 numaralı koltukta, Bahtiyar P. isimli kişinin yerine Gürkan A. (24) isimli şahsın oturduğu fark edildi.

Karantinada olması gereken kişi otogara bilet almaya gitti HES kodu sayesinde yakalandı
KORONAVİRÜS
Karantinada olması gereken kişi otogara bilet almaya gitti HES kodu sayesinde yakalandı

Gürkan A'nın kimlik sorgusunda, Kovid-19 pozitif vaka olduğu ve dayısı Bahtiyar P'ye ait HES kodunu kullanarak Kastamonu'ya gitmek üzere seyahat ettiği tespit edildi.

Gürkan A'ya 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Polis simitçinin HES koduna bakınca şoke oldu: Gerçek daha sonra ortaya çıktı
KORONAVİRÜS
Polis simitçinin HES koduna bakınca şoke oldu: Gerçek daha sonra ortaya çıktı

Gürkan A. ile otobüs şoförü ve 23 yolcu, evlerinde ve Şeyh Şaban-ı Veli öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Otobüs firması hakkında da idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.

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