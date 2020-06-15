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Koronavirüs Virüsle cebelleşenlerin dikkatine Çinliler dahi Çini dava etmeye başladı
DÜNYA

Kendi vatandaşı da Çin'den bıktı, dava açtı

Virüsle cebelleşenlerin dikkatine: Çinliler dahi Çin'i dava etmeye başladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının çıkış noktası Çin’in Vuhan kentinde Ocak ayında 76 yaşındaki babasını kaybeden Zhang Hai (50) "hükümetin salgını gizlediğini" gerekçe göstererek, 215 bin paund ( 1 milyon 841 bin TL) dava açtı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Söz konusu dava salgın nedeniyle Çin hükümetine açılmış ilk dava olduğu belirtildi. Davay açan Zhang Hai ABD'ye sığınma talebinde bulunduğu belirtildi.
Dünyayı etkisi altına alan ve küresel tehdit haline gelen koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin hükümetine ilk salgın davası 50 yaşındaki Zhang Ha'den geldi.

  • Çin’in Vuhan kentinde, Ocak ayında 76 yaşındaki gazi babasını kalça kemiği kırığı nedeniyle hastaneye yatırdıktan 1 hafta sonra babasını salgına kurban Zhang Hai, salgının hükümet tarafından gizlendiği gerekçesiyle gizlemesi nedeniyle dava açtı.

Zhang Hai (50)


Salgını gizlemeselerdi babam hala hayattaydı


Geç verilen babasının emekli maaşı, cenaze masrafları ve psikolojik zararın yanı sıra resmi bir özür sağlamak için yetkililerden ve hastaneden yaklaşık 2 milyon yuan (yaklaşık 1 milyon 871 bin TL) talep eden Zhang, "Hükümet erken aşamalarda hastalığı örtmeseydi, babam ölmezdi. Öfkeliyim bu salgın sırasında birçok insan hayatını kaybetti. Yaptıkları şey cinayet demek” dedi.

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Gözaltına alınınca ABD'ye sığınmak istedi

Çin'de gözaltına alındıktan sonra ABD'ye sığınma talebinde bulunan Zhang'ın avukatı Yang Zhanqing, “Dava çok hassas, Vuhan'daki açtığımız davaya mahkeme pek dikkate almayacak. Ancak emsal oluşturacak. Mahkeme yerel hükümeti bilgilendirecek ve yetkililer müvekkilimi davadan çekilmesi için zorlayacak” ifadelerini kullandı.

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