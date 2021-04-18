​Kısıtlamada kimsenin muafiyeti yok: Zaman ve güzergahla sınırlı

Sokağa çıkma muafiyetlerinin kötüye kullanımını önlemek amacıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu hafta sonundan itibaren yeni bir seferberlik başlattıklarını söyledi. İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kaymakamların katılımıyla gerçekleştirilen Kovid-19 Salgınıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı’na katılan Soylu, toplu taşımadaki tehlikeye dikkat çekti: “Pik saatlerde ulaşım imkanları en üst seviyeye çıkmalı.”

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GÜZERGAH SINIRI

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel bir muafiyetinin bulunmadığını kaydeden Soylu, “Tüm gücümüzle sahada olacağız. Gerekirse tek tek arkadaşlarımız kontrol edecek. Muafiyetler zaman ve güzergahla sınırlı. ‘Ben kamu görevlisiyim, avukatım, çiftçiyim’ deyip gün boyu ‘bakkala-markete gidiyorum’ diye gezen olursa müsaade etmeyin. Bu işi bitirmenin zamanı geldi, çaba sarfetmeliyiz. Bakın Kasım ayında aldığımız tedbirlerle inişi yakaladık. Yine aynı şeyi sağlamakla mükellefiz” dedi.

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SAHTE TURİSTLER

İkamet sahibi yabancıların pasaport göstererek turistler gibi gezdiği konusuna da değinen Soylu, şunları söyledi: “Turistik faaliyetler kapsamında kısa süreliğine ülkemizde bulunanlar hariç, ikamet sahibi, pasaportunu gösteriyor. Sen ikamet sahibisin, buradaki yerleşiklerin kurallarına tabi olmakla mükellefsin. Açık söylüyorum, kim pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim. İnsanlar evde kalacak, siz turist kılığında bunu istismar edeceksiniz! Buna müsaade etmeyeceğiz.”