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Koronavirüs KKTCde korona virüs tedbirleri kademeli olarak kaldırılıyor
DÜNYA

KKTC’de korona virüs tedbirleri kademeli olarak kaldırılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgınına karşı alınan önlemler 52 gün sonra kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. KKTC’de birçok esnaf yasakların kalkmasının ardından işyerlerine kavuşurken, bazı esnafların ise alınan önlemlere uymadığı görüldü.

Haber Merkezi İHA
KKTC’de normalleşme süreci başladı
KKTC’de normalleşme süreci başladı


Korona virüs salgını devam ederken, birçok ülke kademeli olarak normalleşme adımları atıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgınına karşı alınan önlemler 52 gün sonra kademeli olarak kaldırılmaya başlarken, okullar, restoranlar ve bazı devlet kurumları kapalı kalmaya devam edecek.

AA
Hayat kademeli bir şekilde normale dönüyor.

Sokakta maske takma zorunluluğu

KKTC Bakanlar Kurulu, tarafından sabah saat 06.00’dan itibaren şehirlerarası seyahat yasağının kaldırılmasına karar verilirken, Pazar günleri ise kısmi sokağa çıkma yasağının devam etmesi kararlaştırıldı. Kurul, ayrıca gece 21.00 ile 06:00 saatleri arasında uygulanan tam sokağa çıkma yasağının ise 15 Mayıs tarihine kadar devam edeceğini açıklarken, sokakta maske takma zorunluluğu getirildiğini aktardı.
KKTC Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada işletmelerin çalışanlarına gerekli testleri yaptırması koşulu ile restoran, kafe ve büfelerin 11 Mayıs tarihinden itibaren paket servis hizmeti başlatılabileceğini aktardı.

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