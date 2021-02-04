Koronavirüs KKTCde koronavirüs nedeniyle ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
DÜNYA

KKTC’de koronavirüs nedeniyle ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde artan koronavirüs nedeniyle 5 Şubat’tan 15 Şubat’a kadar tam “sokağa çıkma yasağı” ilan edildi. KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 937 olduğunu, 80 pozitif vakaya rastlandığını, 35 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
KKTC Başbakanı Ersan Saner
KKTC Başbakanı Ersan Saner

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, ülke genelinde yarın akşam 20.00'den, 15 Şubat saat 05.00'e kadar elzem ihtiyaçları dışında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Alınan kararlar ise şu şekilde paylaşıldı:


“Bu gece 20.00'den itibaren 15 Şubat'a kadar elzem ihtiyaçlar haricinde TAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI uygulanacak. İlçeler arası giriş çıkışlar tamamen yasaklandı. Üst Komite ve İlçe Emniyet Kurulları'nın verdiği bütün izinler iptal edildi. Bankalar 8-12 Şubat'ta kapalı olacak, çekler işleme girmeyecek. PCR test kitleri ile 3 yeni PCR test cihazı alınacak.”


KKTC’DE SON 24 SAATTE 80 POZİTİF VAKA


KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 937 olduğunu, 80 pozitif vakaya rastlandığını, 35 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 69 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 21’inin Lefkoşa, 49’unun Girne, 5’inin Mağusa, 4’ünün Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

İtalya'da koronavirüste ağır bilanço: Ölenlerin sayısı 90 bini geçti
KORONAVİRÜS
İtalya'da koronavirüste ağır bilanço: Ölenlerin sayısı 90 bini geçti

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 462 bini geçti
KORONAVİRÜS
ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 462 bini geçti
Abone Ol Google News
Trabzon zirveye yürüyor

Trabzon zirveye yürüyor

Trabzonspor, Denizlispor'u Bakasetas'ın golüyle yendi.
Milletimizin hizmetindeyiz

"Milletimizin hizmetindeyiz"

​Bakan Koca, zorlu kış şartlarında çalışan sağlıkçıları paylaştı.
Darbe imalı eylem çağrısı

Darbe imalı
eylem çağrısı
ABD makas değiştiriyor

ABD makas değiştiriyor

Biden, ​'Boyun eğmeyeceğiz' dedi ve hamle yaptı.
KKTC'de <br>tam kapanma

KKTC'de
tam kapanma

Ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Devlet desteğiyle <br>sürü sahibi oldu

Devlet desteğiyle
sürü sahibi oldu

​Cezaevinden çıkıp işletmesini kurdu.

15 Şubat'ta başlıyor

15 Şubat'ta başlıyor

​Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirledi.
Twitter'dan Bahçeli'ye kısıtlama

Twitter'dan Bahçeli'ye kısıtlama

​Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşımını kaldırdı.
Vaka sayısı <br>kritik seviyede

Vaka sayısı
kritik seviyede

​Sağlık Bakanlığı son tabloyu açıkladı.
Dikey kaydırma geliyor

Dikey kaydırma geliyor

​Instagram hikâyeler için yeni özellik testlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi 1 saat sürdü.
Çürümeye terk edilmişti şimdi alıcısı çok

Çürümeye terk edilmişti şimdi alıcısı çok

​10 bin TL'ye hurdadan aldığı aracı 250 bin liralık yaptı.

Erdoğan'dan YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda önemli mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.