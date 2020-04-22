Koronavirüs KKTCde koronavirüs yardımı krizi Mercedesleri, Porscheleri var, ama bin 500 TLye tenezzül ediyorlar
DÜNYA

KKTC'de koronavirüs yardımı krizi: Mercedes’leri, Porsche’leri var, ama bin 500 TL’ye tenezzül ediyorlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti, koronavirüs nedeniyle özel sektör çalışanı yaklaşık 60 bin kişiye, bin 500 TL'lik yardım yapma kararı aldı. Yardıma durumu iyi olan kişilerin de başvurması KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nun tepkisine neden oldu. Sucuoğlu, '' Anlayış, devletten ne koparırsam. Mercedes’leri, Porsche’leri var, ama bin 500 TL’ye tenezzül ediyorlar'' dedi.

Haber Merkezi DHA
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu.
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti koronavirüs (Covid-19) nedeniyle özel sektör çalışanı yaklaşık 60 bin kişiye, bin 500 TL'lik yardım yapma kararı aldı.

  • Hükümetin aldığı yardım kararına durumu iyi olan kişilerin de başvurduğu ortaya çıktı, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu isyan etti.

Dağıtılması planlanan kaynağın sınırlı olduğunu ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, "Çalışanlara dağıtılma kararı alınan bin 500 TL'lik katkıdan Porcheleri ve Mercedesleri olanların da istediğini" söyledi.

"Anlayış, devletten ne koparırsam" diyen Sucuoğlu, "Mercedes’leri, Porsche’leri var, ama bin 500 TL’ye tenezzül ediyorlar'' ifadelerini kullandı.

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