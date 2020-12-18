KKTC’de koronavirüslü olmasına rağmen çalışan hemşire yüzünden 46 kişi karantinada

KKTC’de Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yaşanan olayda, bir çalışanda korona tespit edilmesinin ardından çalışana, temaslı olan kişilerin bilgi vermesi istendi. Temaslılar arasında bulunan bir hemşire temaslı olduğunu gizledi. Daha sonra yapılan koronavirüs testinde hemşirenin koronavirüslü olduğu anlaşıldı.

Koronavirüslü olan hemşirenin, temaslı olduğunu gizleyerek çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı. Hemşirenin ailesine virüsü bulaştırmamak için evine gitmediği, bir hafta boyunca hastanede yattığı belirlendi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, ilgili çalışanla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Tüm ameliyatlar iptal edildi

Hastanede hemşire ile teması bulunan 46 kişi karantina altına alındı. Tüm ameliyatlar iptal edildi. Sağlık Bakanı Ali Pilli de yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. İşçinin kendisini gizlediğini söyleyen Pilli, “Burada büyük bir suç vardır. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre söz konusu şahısla ilgili gereken yapılacak ve bu suç cezasız kalmayacaktır. Bakanlığımızın temaslılarla ilgili kendilerini gizlememesi konusunda defalarca yaptığı çağrılara rağmen bir hastane çalışanımızın sorumluluğunu yerine getirmemiş olması ve halk sağlığını riske atması çok üzücüdür ve cezasız kalmayacaktır. Sağlık Bakanlığımız söz konusu çalışanla ilgili yasal soruşturmayı başlatmıştır“ dedi.

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