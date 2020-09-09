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Koronavirüs Bu gece başlayacak KKTCdeki koronavirüs hastaları Türkiyeye nakledilecek
DÜNYA

KKTC'deki koronavirüs hastaları Türkiye'ye nakledilecek

Bu gece başlayacak: KKTC'deki koronavirüs hastaları Türkiye'ye nakledilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin, gece yarısından itibaren KKTC'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının Türkiye'deki sağlık servislerine nakline başlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, anavatan Türkiye'nin her zaman ve her konuda olduğu gibi Kovid-19’la mücadelesinde de KKTC'nin yanında olmaya devam ettiğini belirtti.

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Koronavirüs hastaları Türkiye'ye nakledilecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, 27 Ağustos'ta Türkiye’nin KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirttiğini hatırlatan Tatar, "İşte bu çerçevede Türkiye bu gece yarısından itibaren buradaki Kovid-19 hastalarının Türkiye'deki sağlık servislerine nakline başlıyor." ifadelerini kullandı.

Tatar, hükümetin çalışmaları ve Türkiye'nin de desteği ile sıkıntıları mutlaka aşacaklarını kaydetti.

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