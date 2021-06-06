Koronavirüs Kolombiyayı sarsan sağlık skandalı Hayatını kaybeden 328 kişi aşılanmış olarak gösterildi
DÜNYA

Kolombiya’yı sarsan sağlık skandalı: Hayatını kaybeden 328 kişi 'aşılanmış' olarak gösterildi

Kolombiya’da 328 ölünün, Kovid-19’a karşı aşılanmış olarak kayıtlara geçirildiği ortaya çıktı. Kolombiya medyası skandalı “Kolombiya ölüleri bile aşılıyor” şeklinde yazdı. Öte yandan sosyal medyada, aşı sırası gelmemiş çok sayıda kişinin daha önce hayatını kaybetmiş kişilerin bilgilerini kullanarak, para karşılığında aşı yaptırdığı öne sürüldü.

Haber Merkezi İHA
Kolombiya’yı sarsan sağlık skandalı: Hayatını kaybeden 328 kişi aşılanmış olarak gösterildi
Arşiv

Kolombiya’da koronavirüs aşılarıyla ilgili yeni bir sağlık skandalı gündeme geldi. Kolombiya Cumhuriyet Başsavcılığı, ulusal aşı planının veri tabanında ciddi tutarsızlıklar olduğunun keşfedildiğini ve ölülerin “aşılanmış” olarak kayıtlara geçirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Ulusal aşı planı Mi Vacuna’nın (Aşım) veri tabanında, aşılamanın 1’nci aşamasında 120 yaş ve üzeri 328 kişiye Kovid-19 aşısı uygulanmış gibi görünürken, aşının ayrıca yaşını doldurmamış bebekler ile 12 yaşından küçük çocuklara da yapıldığı bilgisinin yer aldığı belirtildi.

Başsavcılık harekete geçti

Aşı raporlarındaki bu ve benzeri diğer tutarsızlıklar Kolombiya Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi.

Başsavcılık Denetmeni Felipe Cordoba, "Sağlık yetkililerinden daha dikkatli olmalarını bekliyoruz çünkü veri tabanlarını güncellemedikleri için onlara yaptırım uygulamak zorunda kalmak istemiyoruz. Buna ek olarak, ortada hepimiz için gerekli olan aşılama şemasında etkili bir kontrol yok” ifadelerini kullandı.

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“Kolombiya ölüleri bile aşılıyor”


Kolombiya medyası ise sağlık skandalı hakkında “Kolombiya ölüleri bile aşılıyor” şeklinde yazdı.
  • Öte yandan sosyal medyada, aşı sırası gelmemiş çok sayıda kişinin daha önce hayatını kaybetmiş kişilerin bilgilerini kullanarak, para karşılığında aşı yaptırdığı öne sürüldü.

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