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Koronavirüs Korona nedeniyle ten rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybetti
DÜNYA

Korona nedeniyle ten rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybetti

Korona nedeniyle ten rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybetti

Çin’de yakalandığı koronavirüs nedeniyle ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng, hayatını kaybetti. Korona Hu’nun virüsün karaciğerine etkisi nedeniyle büyük hasar sonucu ten renginin koyulaştığı ifade edilmişti.

Haber Merkezi İHA
Hu Weifeng, hayatını kaybetti.
Hu Weifeng, hayatını kaybetti.

Çin’in Wuhan kentinde korona virüs salgını Wuhan Merkez Hastanesi’nde tıbbı ekiplerle korona karşı mücadele veren bir ürolog olan Hu Weifeng korona virüsünden hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle ten rengi koyulaşan Hu Weifeng, 4 ay süren tedaviyi başarılı bir şekilde tamamlayamadı. Korona Hu’nun virüsün karaciğerine etkisi nedeniyle büyük hasar sonucu ten renginin koyulaştığı ifade edilmişti.

Doktor Hu Weifeng’ın Cuma günü hayatını kaybettiği ifade edilirken Çin Devlet Televizyonu Çinli doktorun vefatını bugün duyurdu. Hu Weifeng, korona virüs sonucu Wuhan Merkez Hastanesi’nde hayatını kaybeden 6.doktor oldu. Wuhan Merkez Hastanesi, Hu’nun ölümü hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Hu Weifeng

Koronavirüsünü salgınını ile ilgili ilk uyarıları yapan Çinli doktor olarak biliniyor

Daha önce Hu Weifeng ‘nın arkadaşı olan ve aynı hastaneden çalışan Çinli doktor Li Wenliang koronavirüs sonucu 6 Şubat’ta Wuhan Merkez Hastanesi’nde vefat etmişti. Li Wenliang , koronavirüsünü salgınını ile ilgili ilk uyarıları yapan Çinli doktor olarak biliniyor.

Öte yandan korona virüse yakalanan Kardiyolog Dr. Yi Fan’ın da korona virüs nedeniyle ten rengi koyulaşmıştı.

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