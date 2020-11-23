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Koronavirüs aşı çalışmaları ne durumda?

Avrupa’da koronavirüs aşısına bu yıl izin çıkması umuluyor: Onayın ardından hemen başlayabiliriz

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa’da yeni tip koronvirüse (Kovid-19) karşı bir aşıya bu yıl içinde izin verileceğine ilişkin iyimser olduğunu söyledi. Aşı merkezlerinin gelecek ayın ortasına kadar hazır olmasının başarılabileceğini ifade eden Spahn, "Avrupa'da bir aşıya bu yıl onay çıkması konusunda iyimser olmak için nedenler var. (Onayın) Ardından hemen aşı yapmaya başlayabiliriz" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülke basınına yaptığı açıklamada, eyalet yönetimlerden aşı merkezlerinin aralık ortasına kadar hazır hale getirilmesini istediğini belirtti.

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  • Aşı merkezlerinin gelecek ayın ortasına kadar hazır olmasının başarılabileceğini ifade eden Spahn, "Avrupa'da bir aşıya bu yıl onay çıkması konusunda iyimser olmak için nedenler var. (Onayın) Ardından hemen aşı yapmaya başlayabiliriz." diye konuştu.

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Spahn, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve ikili anlaşmalar kapsamında Almanya için 300 milyon dozdan fazla aşı temin edildiğini aktararak, "Kişi başına iki doz aşı yapılması halinde bile kendi nüfusumuza yetecek aşı olacak ve başka ülkelerle de paylaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

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Maliye Bakanı Olaf Scholz da aralık ayında aşıya başlanabilmesi için hazırlık yapıldığına işaret ederek, aşılamaya beklenilenden daha önce başlanabileceğini kaydetti.

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