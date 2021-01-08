Koronavirüs aşısında dünyaya umut olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci TIME kapağında
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı aşı geliştirdikleri aşıyla milyonlarca kişiye umut olan Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dünyanın en saygın dergilerinden TIME'a kapak oldu. TIME ikilinin fotoğrafının üstüne "aşı devrimi" manşetini attı.
Koronavirüse karşı aşı geliştirdikleri aşıyla dünyaya umut Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dünyanın en saygın dergilerinden TIME'a kapak oldu. TIME, ikilinin fotoğrafının üstüne "aşı devrimi" manşetini attı. İkili daha önce İngiliz Financial Times gazetesi tarafından yılın kişileri seçilmiş, Alman Der Spiegel tarafından da kapağa taşınmıştı.
"Kendi aşımızla açığı kapatmak zorundayız"
Uğur Şahin, eşi Özlem Türeci ile birlikte Spiegel dergisine verdiği röportajda, "Şu an durum tozpembe görünmüyor, başka onay alan aşı olmadığı için açık oluşmaya başladı ve biz kendi aşımızla bu açığı da kapatmak zorundayız. Birçok farklı firmanın yeterli sayıda aşı üreteceğinden yola çıkıldı. Sanırım, 'yeterince aşı temin ederiz, durum o kadar da kötüye gitmez ve her şey kontrolümüz altında' gibi bir hava oluştu. Bu beni şaşırttı" ifadelerini kullanmıştı.