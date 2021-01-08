Koronavirüs Koronavirüs aşısında dünyaya umut olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci TIME kapağında
DÜNYA

Koronavirüs aşısında dünyaya umut olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci TIME kapağında

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı aşı geliştirdikleri aşıyla milyonlarca kişiye umut olan Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dünyanın en saygın dergilerinden TIME'a kapak oldu. TIME ikilinin fotoğrafının üstüne "aşı devrimi" manşetini attı.

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Uğur Şahin ve Özlem Türeci
Uğur Şahin ve Özlem Türeci

Koronavirüse karşı aşı geliştirdikleri aşıyla dünyaya umut Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dünyanın en saygın dergilerinden TIME'a kapak oldu. TIME, ikilinin fotoğrafının üstüne "aşı devrimi" manşetini attı. İkili daha önce İngiliz Financial Times gazetesi tarafından yılın kişileri seçilmiş, Alman Der Spiegel tarafından da kapağa taşınmıştı.

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"Kendi aşımızla açığı kapatmak zorundayız"

Uğur Şahin, eşi Özlem Türeci ile birlikte Spiegel dergisine verdiği röportajda, "Şu an durum tozpembe görünmüyor, başka onay alan aşı olmadığı için açık oluşmaya başladı ve biz kendi aşımızla bu açığı da kapatmak zorundayız. Birçok farklı firmanın yeterli sayıda aşı üreteceğinden yola çıkıldı. Sanırım, 'yeterince aşı temin ederiz, durum o kadar da kötüye gitmez ve her şey kontrolümüz altında' gibi bir hava oluştu. Bu beni şaşırttı" ifadelerini kullanmıştı.

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Tüm dünyanın gözü kulağı koronavirüs aşı çalışmalarındayken dün Alman BioNTech ve ABD merkezli Pfizer, yüzde 90 başarı sağlayan aşı adaylarını tüm dünyaya duyurdular. Gerçekten de ışık hızıyla ilerleyen süreç sonunda ilk meyvelerini vermeye başladı. Aşının üçüncü faz klinik deneylerinde hastalığın bulaşması büyük oranda engellendi. Tüm dünyaya umut olan aşı çalışmasının arkasında ise Türkiye kökenli iki bilim insanı var: Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Gelin bilime yön veren bu başarılı çifti birlikte tanıyalım.

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