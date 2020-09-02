Boğazı ağrıyan teste koşuyor: Sonbaharda hastaneye başvuranların sayısının daha fazla artması beklenyior

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, koronavirüs belirtileri arasında yer alan boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hasta sayısında artış olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gerek, mevsim itibarıyla viral üst solunum enfeksiyonlarının daha yoğun olduğu bir döneme yaklaşıldığına işaret ederek sonbaharda bu durumun daha yüksek bir oranda yaşanmasının beklendiğini ifade etti.

Mustafa Gerek

KORONAVİRÜS Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı: Kovid-19'un belirtileri neler?

Başvuru sayısı çok arttı

Kurban Bayramı tatilinden sonra vaka sayılarında ciddi artış yaşandığını vurgulayan Gerek, “Son zamanlarda Kulak Burun Boğaz ve Acil Servis Polikliniklerinde özellikle boğaz ağrısı ve burun akıntısı ile gelen hasta sayısında artış gözlemlemeye başladık. Bu hastaların önemli bir kısmı Kovid-19 şüphesiyle geliyor ve test talep ediyorlar” dedi. Boğaz ağrısı şikayetiyle gelen hastayı muayene edecek hekimin sorgulama yapması gerektiğine vurgu yapan Gerek bademcik enfeksiyonunun Kovid’den kolaylıkla ayırt edilebileceğini anlattı.