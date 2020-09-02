Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Boğazı ağrıyan teste koşuyor Sonbaharda hastaneye başvuranların sayısının daha fazla artması beklenyior
TÜRKİYE

Koronavirüs belirtileri nelerdir? Boğaz ağrısı koronavirüs belirtisi mi?

Boğazı ağrıyan teste koşuyor: Sonbaharda hastaneye başvuranların sayısının daha fazla artması beklenyior

Koronavirüste vaka sayılarındaki artış vatandaşı panikletti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Mustafa Gerek, belirtiler arasında yer alan boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısında artış olduğunu söyledi. Gerek, Bu hastaların önemli bir kısmı Kovid-19 şüphesiyle geliyor ve test talep ediyorlar” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, koronavirüs belirtileri arasında yer alan boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hasta sayısında artış olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gerek, mevsim itibarıyla viral üst solunum enfeksiyonlarının daha yoğun olduğu bir döneme yaklaşıldığına işaret ederek sonbaharda bu durumun daha yüksek bir oranda yaşanmasının beklendiğini ifade etti.

Mustafa Gerek

Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı: Kovid-19'un belirtileri neler?
KORONAVİRÜS
Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı: Kovid-19'un belirtileri neler?

Başvuru sayısı çok arttı

  • Kurban Bayramı tatilinden sonra vaka sayılarında ciddi artış yaşandığını vurgulayan Gerek, “Son zamanlarda Kulak Burun Boğaz ve Acil Servis Polikliniklerinde özellikle boğaz ağrısı ve burun akıntısı ile gelen hasta sayısında artış gözlemlemeye başladık. Bu hastaların önemli bir kısmı Kovid-19 şüphesiyle geliyor ve test talep ediyorlar” dedi. Boğaz ağrısı şikayetiyle gelen hastayı muayene edecek hekimin sorgulama yapması gerektiğine vurgu yapan Gerek bademcik enfeksiyonunun Kovid’den kolaylıkla ayırt edilebileceğini anlattı.

Koronavirüsün nadir görülen belirtileri insanları yanıltıyor
HAYAT
Koronavirüsün nadir görülen belirtileri insanları yanıltıyor
Abone Ol Google News
Sömürgecilik dönemi bitti

Sömürgecilik dönemi bitti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'yı "modern sömürgeci" olarak tanımladı.
Akdenizin çıbanbaşı Macron

Akdeniz'in çıbanbaşı Macron

​Kendisine engel olarak gördüğü Türkiye karşısında farklı ülkeleri kullanıyor.
Göreve devam

Göreve devam

​Oruç Reis Meis ve Rodos karasuları bitimine kadar olan bölgeyi tarayacak.
Baro terörün arka<br>bahçesi olmamalı

Baro terörün arka
bahçesi olmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DHKP-C'li avukat Ebru Timtik hakkında açıklama.
ABD'ye sert uyarı

ABD'ye sert uyarı

Rumlara silah ambargosunu kaldırdılar.
Defol!

Defol!

​Lübnan'da siyasetçileri tehdit eden Macron protesto edildi.
Netflıx'e<br>Cutıes yaptırımı

Netflıx'e
Cutıes yaptırımı

​Netflix ısrar ederse Türkiye'ye veda etmek zorunda kalabilir.
Aileler hem<br>kararsız hem endişeli

Aileler hem
kararsız hem endişeli

​Çocukların hijyen konusunda tehlikeye açık olması düşündürüyor.
ABD Rumlara<br>silah satacak

ABD Rumlara
silah satacak

ABD 33 yıl sonra ambargoyu kaldırarak provokatif bir adım attı.
Mahalleyi korkutan cenaze

Mahalleyi korkutan cenaze

​Kaldırımları çamaşır suyuyla yıkadılar.
Otuz liraya<br>Formula 1

Otuz liraya
Formula 1

​100 bin izleyiciyle 100 milyon dolar gelir bekleniyor.
Boğazı ağrıyanbr&gt;teste koşuyor

Boğazı ağrıyanbr>teste koşuyor

Sonbaharda hastaneye başvuranların sayısının artması bekleniyor.
Otuz yedi kişi<br>1,5 ay çalıştı

Otuz yedi kişi
1,5 ay çalıştı

​30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına İHA'ların görsel şovu damga vurdu.
Kırmızı çizgiyi <br>Macron'a iade ederiz

Kırmızı çizgiyi
Macron'a iade ederiz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası açıklama.
Artış devam ediyor

Artış devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Yunanistan'ın Türkiye korkusu

Yunanistan'ın Türkiye korkusu

​Ordu için harekete geçtiler.
Ukrayna bunu konuşuyor

Ukrayna bunu konuşuyor

Üniversite laboratuvarını uyuşturucu imalathanesine çevirdiler...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.