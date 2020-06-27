4 yeni belirti eklendi: Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüste en yaygın 11 semptom

Aralık 2019'dan beri yaklaşık 10 milyon insan Covid-19'a yakalandı. Araştırmacıların eline daha fazla veri geçtikçe semptomlarına yenileri eklendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kurumu son olarak resmi Covid-19 semptomları listesini güncelledi.

Salgın ilk ortaya çıktığında ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı temel belirtiler arasındaydı. Bilim insanları son olarak; halsizlik, ishal, tıkanıklık ya da burun akıntısı, mide bulantısı veya kusmayı yeni semptomlara ekledi.

EN YAYGIN 11 BELİRTİ

Ateş

Öksürük

Nefes darlığı

Halsizlik

Kas ya da beden ağrısı

Baş ağrısı

Tat ve koku kaybı

Boğaz ağrısı

Tıkanıklık veya burun akıntısı

Mide bulantısı veya kusma

İshal





Vaka sayılarında dikkat çeken artış

Türkiye'de koronavirüsle sürdürülen başarılı mücadele sonrası 1 Haziran'daki normalleşme adımlarından sonra maske ve mesafe kuralının ihlal edilmesi, park, bahçe, pazar yerleri ve caddelerde yaşanan yığılmalar, koronavirüs vakalarının artmasına sebep oldu. İstanbul başta olmak üzere,büyükşehirlerden memleketlerine gidenlerin dikkatsizliği de virüsü Anadolu illerine yaydı. Sadece bu değil, vatandaşların uyarılara rağmen yaptıkları ziyaretler de vakalarda artışa neden oldu.

OYNAT 00:57 Cevizlibağ metrobüs durağındaki yoğunluğun önüne geçilemiyor İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında akşam saatlerinde yoğunluk oluştu. Duraklarda oluşan yoğunluk sebebiyle yolcular sosyal mesafe kuralına uymadı. Kabataş Cevizlibağ tramvay hattıyla metrobüsü birbirine bağlayan yaya üst geçidinde de yoğunluk olduğu görüldü. BiP'te paylaş

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İkinci pik yaşanabilir

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan yaptığı açıklamasında, birinci dalganın pikinin yaşandığını, ikinci bir pik yaşanmaması için koruma önlemlerinin uygulanması gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Özkan, "Koruma önlemleri de maske, mesafe ve el hijyenidir. Maske için 52 ilde 'maske takma zorunluluğu' geldi. Bu durum hakikaten etkili oldu. Çevreme bakıyorum insanlar maske takıyor. Sıkıntı şu; burun ya da çenenin altında taşıma şeklinde oluyor. Bu maskeyi doğru takmamız gerekiyor. Eğer doğru takmazsak, vaka sayılarımız artabilir, kronik hastalıklı kişilerde ölümler görebiliriz. Kontrollü sosyal yaşama alışmamız gerekiyor" diye konuştu.

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OYNAT 00:00 Maskesi kolunda gezen vatandaş polisle tartışmasını canlı yayınladı: O ceza kağıdını yırtacağım, beni maskeden dolayı içeri mi atacaklar? Bursa'da, yasak olmasına rağmen caddede maskesiz dolaşan Taner U., polisler kendisine ceza keserken, sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Taner U., polis ekiplerine, 'O ceza kağıdını yırtacağım. Beni maskeden dolayı içeri mi atacaklar? Maske kolumdaydı' dedi. BiP'te paylaş

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'Tedbirleri yaşantımıza yansıtmamız gerekiyor'

Prof. Dr. Özkan, maskenin hasta bir kişi ile konuşurken virüsü taşıyan damlacıkların ulaşmasını engellediğini kaydederek, "Ancak virüsler maskenin dış yüzeyinde durabilir. Bu yüzden maske dış yüzeyine dokunmamak gerekiyor. Bizim için açık hava biraz daha güvenli. İnsanlarla daha mesafeli duruyoruz. Dolaylı olarak virüsle savaşımız biraz daha kolaylaştı. Önümüzdeki günlerde eğer aşı ve tam bir tedavi olmazsa ve virüs tamamen yok olmazsa, kış mevsimine de geleceğiz. Kış mevsimine de gireceğimiz için bizim bu tedbirleri tamamen yaşantımıza yansıtmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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