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Koronavirüs Koronavirüs bu kez Ivanka Trumpın en yakınındaki isimde çıktı
DÜNYA

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

Koronavirüs bu kez Ivanka Trump'ın en yakınındaki isimde çıktı

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın kişisel asistanında koronavirüs tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı.
Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı.

ABD medyasının haberine göre Ivanka Trump'ın kişisel asistanının koronavirüs için pozitif olduğunu söyledi. Asistanın son birkaç haftada Trump’ın kızının çevresinde olmadığı ve uzaktan çalıştığı bildirildi.

ABD medyası ayrıca Ivanka Trump’ın ve kocası Jared Kushner'in cuma günü negatif çıktığını söyledi

PENCE'İN BASIN SÖZCÜSÜNÜN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaverine perşembe günü korona teşhisi konulmasından ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın sözcüsü Katie Miller'ın korona testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bu olaydan sonra Pence’nin Lowa eyaletine ziyareti geç başladığı belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişi daha koronavirüse yakalandı
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ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişi daha koronavirüse yakalandı

Trump ve Pence her gün Kovid-19 testi yaptıracak
KORONAVİRÜS
Trump ve Pence her gün Kovid-19 testi yaptıracak

ABD Başkanı Trump'ın yaverinde koronavirüs çıktı
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