Koronavirüs bu kez Ivanka Trump'ın en yakınındaki isimde çıktı

ABD medyasının haberine göre Ivanka Trump'ın kişisel asistanının koronavirüs için pozitif olduğunu söyledi. Asistanın son birkaç haftada Trump’ın kızının çevresinde olmadığı ve uzaktan çalıştığı bildirildi.

ABD medyası ayrıca Ivanka Trump’ın ve kocası Jared Kushner'in cuma günü negatif çıktığını söyledi

PENCE'İN BASIN SÖZCÜSÜNÜN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaverine perşembe günü korona teşhisi konulmasından ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın sözcüsü Katie Miller'ın korona testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bu olaydan sonra Pence’nin Lowa eyaletine ziyareti geç başladığı belirtildi.

DÜNYA ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişi daha koronavirüse yakalandı

KORONAVİRÜS Trump ve Pence her gün Kovid-19 testi yaptıracak