Koronavirüs bulaştırdıkları gerekçesiyle pangolin ile yarasanın tüketim ve satışı yasaklandı

İngiltere'de '5G şebekeleri koronavirüs yayıyor' dedikoduları baz istasyonu yaktırdı

'5G şebekeleri koronavirüsü yayıyor' komplo teorilerinin sosyal medyada yayılması üzerine İngiltere'de bazı baz istasyonları yakıldı. Başbakan Yardımcısı Michael Gove, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soru üzerine, 'Bu sadece saçma değil, aynı zamanda tehlikeli de.' dedi. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Tıp Direktörü Stephen Powis de virüsü 5G şebekelerinin yaydığı yönündeki iddianın tamamen saçmalık olduğunu belirterek, 'Cep telefonu ağları bizler için kesinlikle kritik öneme sahip, özellikle de insanlardan evde kalmalarını istediğimiz bir zamanda.' diye konuştu.