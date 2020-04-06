Koronavirüs Koronavirüs bulaştırdıkları gerekçesiyle pangolin ile yarasanın tüketim ve satışı yasaklandı
DÜNYA

Koronavirüs bulaştırdıkları gerekçesiyle pangolin ile yarasanın tüketim ve satışı yasaklandı

Afrika ülkesi Gabon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle pangolin ve yarasanın tüketim ve satışlarına yasak getirildiği bildirildi. Nesli tükenme tehlikesindeki pangolinin zaten koruma altında olduğunu belirtilirken yasağa uymayanların cezalandırılacağı a.ıklandı.

Haber Merkezi AA
Pangolin
Pangolin

Gabon Orman ve Su Bakanı Lee White, Kovid-19'un yayılmasına neden olduklarından şüphelenilen pangolin ve yarasa türlerinin satışları ve etlerinin tüketilmesinin yasakladığını açıkladı.

  • Nesli tükenme tehlikesindeki pangolinin zaten koruma altında olduğunu kaydeden White, yasağa uymayanların cezalandırılacağını ifade etti.

Bakan White, virüsün söz konusu iki hayvanla ilişkisinin bulunduğuna dair bilimsel çalışmalar olduğunu değinerek, "Ülkemizde Ebola salgını görüldüğü yıllarda yetkililer tarafından benzer bir karar alınarak primatların tüketimi yasaklandı." diye konuştu.

Gabon'da mart ortasında virüsün hayvanlara geçişini engellemek amacıyla doğal parklar ziyarete kapatılmış, park personeli karantinaya alınmıştı.

Afrika'nın yüzde 88'i ormanlarla kaplı ülkesi Gabon'da vahşi hayvan avı ve etinin tüketilmesi yaygın olarak görülüyor.

21 Kovid-19 vakası görüldü

Öte yandan ülkede şu ana kadar 21 Kovid-19 vakası görülürken, 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 bulaşan 1 kişi ise sağlığına kavuştu.

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