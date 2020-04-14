Koronavirüs dünyaya buradan yayılmıştı: Vuhan’daki hayvan pazarı yeniden faaliyette

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının başladığı Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarları yeniden açılmaya başladı. Kentteki kısıtlamaların ve karantina kurallarını kaldırılmasının ardından, en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı olan bilinen Baishazhou pazarı tekrar açıldı. Havyan pazarından çekilen yeni görüntülerde insanların alışveriş yapmaya başladı.

FOTOĞRAF 15 Vahşi hayvan yetiştirilmesi ve tüketilmesi endüstrisinin yıllık 57 milyar dolar civarında kazancı olduğu tahmin ediliyor. Salgının, Wuhan kentinde tavus kuşu, kirpi, yarasa, sıçan da dahil olmak üzere, çeşitli canlı vahşi hayvanların ve etlerin yaygın olarak bulunduğu bir pazardan kaynaklandığı biliniyor. Kendisinde virüs bulunduran vahşi hayvanları satan illegal satıcılar da bulunuyor. Her türlü haşeratı canlı veya cansız temin edebiliyorlar. Vahşi hayvan tüketen ve ticaretini yapan sağlıksız ve kötü düzenlenmiş bu pazarlar Çin’de bu tür salgınlar için ideal bir ortam oluşturarak yeni virüslerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. 'Ebola' ve 'Sars' gibi 'Kovid-19'un da ürediği vahşi hayvan pazarları halk sağlığını ve ekonomiyi tehdit ediyor. COVID-19 salgını vahşi hayvan ticaretiyle mücadele etmek ve hayvan kaynaklı hastalıkların mutasyona uğramamasını ve insanlara geçmesini engellemek için eşsiz bir fırsatı ortaya çıkardı. Çinliler yeme içme alışkanlıklarıyla belki de insanlığı bir felaketin eşiğine getirecekler. Bu ve benzeri pazarlar refah seviyesinin en iyi olduğu yerler. Soya yağı ve makarna türevleri yiyecekleri ön plana çıksa da Çin mutfağı dehşet verici yemeklere ev sahipliği yapıyor. Çin hukuku pazarda veya pazar dışında paralel bir yasadışı ticaretin varlığı, yasadışı vahşi yaşam ürünlerinin sisteme dahil edilmesine izin veriyor. Vahşi hayvan tüketim kültürünün yoğun olduğu Çin’de koronavirüs örneğinde olduğu gibi bu tür salgınlar hızla yayılabilir. Çin'in vahşi hayvan pazarları dünyayı canından edecek Vahşi hayvan tüketilen ve ticaretinin yapıldığı, sağlıksız, kötü düzenlenmiş pazarlar Çin'de bu tür salgınlar için ideal bir ortam oluşturuyor. Yeni virüslerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan vahşi hayvan pazarlarının yıllık 57 milyar dolar civarında kazancı olduğu belirtiliyor. Çin, vahşi hayvan satış endüstrisinin kontrolü için pazarlara çeşitli yasaklar getirmiş olsa da, illegal satışlar devam ediyor. Bu da ticarete meşruiyet sağlıyor. Sıradışı bir yemek kültürüne sahip olan Çin mutfağı kontrol altına alınmazsa, gelecekte insanlığı üstesinden gelemeyeceği salgınlar bekliyor. Çin'in 'vahşi tüketim' alışkanlığı dünya çapında biyogüvenlik, halk sağlığı ve ekonomiyi de tehdit ediyor. BiP'te paylaş

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KORONAVİRÜS Çin'in vahşi mutfağı dünyayı canından edecek: 'Ebola' ve 'Sars' gibi 'Kovid-19'un da ürediği vahşi hayvan pazarları halk sağlığını ve ekonomiyi tehdit ediyor

ABD'den Çin'e 'hayvan pazarını kapat' uyarısı





ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Anthony Fauci’nin, hayvan ve balık pazarlarının kapatılmamasına yönelik yaptığı açıklamada, “Bu sıra dışı insan-hayvan temasından çıkan o kadar çok hastalığa sahip olduğumuzda neden kapatmadığımızı anlamıyorum. Bunu anlamak için başka neler olması gerektiğini bilmiyorum” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Yasaklanacağı açıklanmıştı

Çin koronavirüs salgından iki ay sonra hayvan pazarlarına ilişkin aldığı kararda Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimini 1 Mayıs itibarıyla yasaklayacağını duyurmuştu.



