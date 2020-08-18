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Koronavirüs Koronavirüs evde yakalıyor Ev ortamında bulaşma ihtimali yüzde 80
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Koronavirüs evde yakalıyor: Ev ortamında bulaşma ihtimali yüzde 80

Çin'de yapılan bir araştırmada insanların yüzde 80’inin yeni tip corona virüse (Covid-19) evlerindeyken yakalandığı belirtildi. Çin’de yapılan son çalışmada, virüsün bulaşma riskinin evde yüzde 10,3, hastanelerde yüzde 1 ve toplu taşımada yüzde 0,1 olduğu aktarıldı.

Haber Merkezi Diğer
Koronavirüsün evde bulaşma ihtimali daha çok.
Koronavirüsün evde bulaşma ihtimali daha çok.

Çin’de yapılan yeni bir araştırmada, insanların yüzde 80’inin yeni tip corona virüse (Covid-19) evlerindeyken yakalandığı belirtildi. Bu nedenle uzmanlar, evde alınacak hijyen ve sosyal mesafe önlemlerinin salgının durdurulmasında dışarıda alınacak tedbirlerden daha etkili olabileceğini belirtti.

Yapılan bir araştırmada en yüksek riskin, sanıldığı gibi toplu taşıma araçları ya eğlence mekanlarında değil, bizzat insanların aileleriyle birlikte yaşadığı evlerde olduğu ortaya çıktı.

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DIŞARIDA RİSK DAHA AZ

Çin’de yapılan son çalışmada, virüsün bulaşma riskinin evde yüzde 10,3, hastanelerde yüzde 1 ve toplu taşımada yüzde 0,1 olduğu aktarıldı.

Haijing’deki Southeast Üniversitesi ve Hong Kong Üniversitesi tarafından yapılan ortak çalışmada bilim insanları, pandeminin ilk merkez üssü olan Hubey Eyaleti hariç, ülkedeki 320 noktada meydana gelen salgınların haritasını çıkardı. Ardından "salgınların rapor edildiği kapalı alanların ana özelliklerini ve bunlarla ilişkili iç mekan çevre sorunlarını” gözden geçirdiler.

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YÜZDE 80 EV ORTAMINDA BULAŞIYOR

Çalışmada 318 noktada corona virüs salgının kapalı alanda, yalnızca 2 noktada ise açık havada başladığı görüldü. Buna göre vakaların birçoğu kişiler evlerindeyken açığa çıktı.

Filtrelenen veriler, 120 şehirde bin 245 doğrulanmış virüs vakasını kapsayan 318 salgınını ortaya koydu. Salgınların yeri ise beş kategoriye ayrıldı: ev, toplu taşıma, hastane, eğlence ve diğer.

Salgınların yaklaşık yüzde 80'i ev ortamında, yüzde 34'ü ise toplu taşıma araçlarında meydana geldi. Bununla birlikte, ev salgınlarının çoğu üç ile beş vakayla sonuçlandı.

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