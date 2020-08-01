Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Azerbaycanda koronavirüse yakalanan kişi sayısı 32 bini aştı
DÜNYA

Koronavirüs haberleri: Azerbaycan’da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlendi

Azerbaycan’da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 32 bini aştı

Azerbaycan’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 279 vaka tespit edilmesi ile vaka sayısı 32 bin 157’ye yükseldi. Virüsü yenerek taburcu olanların sayısı 26 bin 474’e yükselirken, şu ana kadar toplam 732 bin 236 korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 279 vaka tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlendi

Azerbaycan’da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, son 24 saatte 592 kişi de iyileşerek taburcu edildi.

Azerbaycan’da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası kayıtlara geçti
DÜNYA
Azerbaycan’da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası kayıtlara geçti

Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 32 bin 157’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 454’e ulaştı.

Virüsü yenerek taburcu olanların sayısı 26 bin 474’e yükselirken, şu ana kadar toplam 732 bin 236 korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

Azerbaycan’da son 24 saatte 369 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
KORONAVİRÜS
Azerbaycan’da son 24 saatte 369 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Azerbaycan'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 52’ye yükseldi
KORONAVİRÜS
Azerbaycan'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 52’ye yükseldi
Abone Ol Google News
Kimse durduramadı

Kimse durduramadı

​Ürken kurbanlık boğa üstüne çıktığı bir aracı hurdaya çevirdi.
Araya kaynakyapınca ortalık karıştı

Araya 'kaynak'
yapınca ortalık karıştı

​Arabalı feribotta kavga vatandaş kamerasında.
İmamoğluna tepki

İmamoğlu'na tepki

Oğlum 3 yıl önce şehit oldu niye hiç arayıp sormadı?
İlk günkü aşkla

İlk günkü aşkla

​Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bayramda da tıklım tıklım.
81 il teşkilatıyla bayramlaştı

81 il teşkilatıyla bayramlaştı

​"Ayasofya'nın açılışını gölgelemek için art niyetli tartışmalar başlatılıyor"
Eren'siz beşinci bayram

Eren'siz beşinci bayram

​Yıllar geçti; Ayşe annenin ne acısı ne de öfkesi dindi...

Bayramda<br>İBB mağduriyeti<br>

Bayramda
İBB mağduriyeti

​Kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendi kesti, çoğu çöpe gitti...
İzmirli<br>yine susuz

İzmirli
yine susuz

​"Belediyeyi arıyoruz ilgilenen yok, kovalarla denizden taşıyoruz artık..."
İmzayı attı

İmzayı attı

​Burak Yılmaz'ın transferini video ile duyurdular.
Virüs için<br> yeni çalışma

Virüs için
yeni çalışma

Bir ay sürecek, sonucu Bakan Koca açıklayacak.
​100 yaşındayım<br>hiç hastane görmedim

​100 yaşındayım
hiç hastane görmedim

Rukkiye Nine'nin uzun ve sağlıklı yaşam şifresi: Don yağı.
117 yıl önceki bayram tebriği

117 yıl önceki bayram tebriği

​İstanbul Hahambaşı'ndan Sultan II. Abdülhamid Han'a...
TSK ve MİT'ten<br> ortak operasyon

TSK ve MİT'ten
ortak operasyon

Hava harekatıyla etkisiz hale getirildiler.

​AK Parti HDP ile, MHP de HDP ve İYİ Parti ile bayramlaşmıyor.
Haksız yazılan cezayı iptal ettirdi

Haksız yazılan cezayı iptal ettirdi

​Direksiyon başında telefonla konuşmaktan ceza gelince..
Havaya savurdu

Havaya savurdu

Trabzon'da 8 kişinin boğa ile mücadelesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.