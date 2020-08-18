Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Bilim insanları açık açık uyardı Koronavirüste ikinci dalga umumi tuvaletlerden gelecek
DÜNYA

Koronavirüs haberleri: İngiltere'de sonbaharda koronavirüste ikinci dalga umumi tuvaletlerden gelecek

Bilim insanları açık açık uyardı: Koronavirüste ikinci dalga umumi tuvaletlerden gelecek

İngiltere'de hükümete tavsiyede bulunan bilim insanları, sonbahar ve kış aylarında soğuk hava nedeniyle koronavirüs vakalarının artacağını belirtti. Yapılan uyarıda ise en dikkat çeken nokta koronavirüsün ikinci dalgasının umumi tuvaletlerden kaynaklanacağının vurgulanması oldu. Uzmanlar, “Halka açık tuvaletler virüsün yayılması için çok büyük bir risk taşıyor. Bu alanlardaki penceresiz ve soğuk ortamının yanında, dışkı ve idrar yoluyla bulaşmanın da gözardı edilmemesi gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

İngiltere’de hükümete tavsiye veren bilim insanlarından oluşan ekip (SAGE) Eylül ayından itibaren ülkede yeni tip koronavirüs vakalarının artı gösterebileceğini açıkladı. Bununla birlikte, umumi tuvaletlerin ikinci dalganın merkez üssü olabileceği uyarısı yapıldı.

Rusya'nın ardından Çin'den flaş açıklama: Koronavirüs aşısı hazır
KORONAVİRÜS
Rusya'nın ardından Çin'den flaş açıklama: Koronavirüs aşısı hazır

SOĞUK VE PENCERESİZ ORTAM OLAN UMUMİ TUVALETLERDEN İKİNCİ DALGA YAYILACAK

42. SAGE toplantısında, uzmanlar soğuk havada koronavirüsün yüzeyde kalma süresinin artacağını belirtti. Sonbahar ve kış aylarında daha az güneş ışığı, nem ve sıcak hava olacak. Bu da virüsün DNA’sını etkisiz hale getiren etkenlerin varlığını uzun süre azaltacak.

İsveç'te yaşayan gurbetçiler Türkiye'deki Kovid-19 tedbirlerinden memnun: İsveç'le Türkiye arasında dağlar kadar fark var
GÜNDEM
İsveç'te yaşayan gurbetçiler Türkiye'deki Kovid-19 tedbirlerinden memnun: İsveç'le Türkiye arasında dağlar kadar fark var
  • Toplantı notlarında yer alana göre, gelecek ay beklenen ikinci dalgadaki en riskli yüzeyler umumi tuvaletlerde yer alıyor. “Halka açık tuvaletler virüsün yayılması için çok büyük bir risk taşıyor. Bu alanlardaki penceresiz ve soğuk ortamının yanında, dışkı ve idrar yoluyla bulaşmanın da gözardı edilmemesi gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.

“KARANTİNA’ İFADESİ YASAKLANMALI

Öte yandan, SAGE’den araştırmacılar karantina kelimesinin ülkenin politikalarında yasaklanmasını ve farklı bir yaklaşımın benimsenmesini istedi. Uzmanlar, sözcüğün halk tarafından “suç” ve “ceza” ile ilişkilendirildiğini ve karantinaya alınan bölgelerdeki insanların ayrımcılara maruz kaldığını açıkladı.

Koronavirüs evde yakalıyor: Ev ortamında bulaşma ihtimali yüzde 80
KORONAVİRÜS
Koronavirüs evde yakalıyor: Ev ortamında bulaşma ihtimali yüzde 80
  • Pandemiye ilişkin davranışlar üzerine çalışan bir grup bilim insanı hükümet ve medya tarafından karantina sözcüğü yerine “müdahale alanı” ifadesinin kullanılmasını önerdi.
Abone Ol Google News
İçişleri Bakanlığından flaş hamle

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş hamle

​Ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak.
Lufthansayı kurtarma operasyonu

Lufthansa'yı kurtarma operasyonu

Alman hükumeti, diğer ülkelerden yardım alınmasına onay verdi.
İYİ Partili Yalım, HDPli İlçe Başkanı Duman konuşurken maskesini atıp alanı terk etti

Jose Sosa<br>Fenerbahçe'de

Jose Sosa
Fenerbahçe'de

​Arjantinli oyuncunun sözleşme detayları belli oldu.

Mide bulandıran olay

Mide bulandıran olay

Ekipler kötü kokudan çalışmakta zorlandı.
Saniye saniye kaza anı

Saniye saniye kaza anı

​Arnavutköy'de art arda makas atarken birden...
Koronavirüs<br>aşısı hazır

Koronavirüs
aşısı hazır

​Rusya'nın ardından Çin'den flaş açıklama.

​İsveç'te yaşayan gurbetçiler Türkiye'deki tedbirlerden memnun.

Bonservis almadık

Bonservis almadık

​​Kasımpaşa'nın açıklaması ortalığı karıştırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.