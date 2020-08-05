ABD hükümetinden potansiyel koronavirüs aşısı için üçüncü anlaşma

Karşılıklı olarak maske takarsak daha iyi korunuyoruz. Nasıl ki bir kişi yanımızda sigara içiyorsa, sigara dumanından içmesek de zarar görüyorsak, eğer yanımızda maskesiz bir kişi varsa onun da bize zararı olabilir. En önemlisi de şu ki, bu özellikle vurgulamak istiyorum; maske takmak inanın burada yatmaktan, entübe olmaktan, yoğun bakımda tek başınıza bir odada tedavi görmekten çok daha zor değil. Bu nedenle dileriz ki biz kimseyi burada ağırlamayalım.”