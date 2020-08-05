ABD hükümetinden potansiyel koronavirüs aşısı için üçüncü anlaşma

Şirketten yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında "Ad26.COV2.S" adı verilen aşı adayının ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden acil durum kullanım izni ya da onayını almasının ardından ABD'de kullanılacağı bildirildi.
1 milyar doların üzerinde
ABD hükümetiyle 100 milyon dozluk potansiyel
Kovid-19aşısının üretimi ve teslimi için anlaşıldığı belirtilen açıklamada, anlaşma tutarının ise 1 milyar doların üzerinde olduğu kaydedildi.
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Pakistan'da komedi programı muhabiri maske takmayanlara tokat attı
Pakistan'ın Lahore kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında bir komedi programının muhabiri, sokakta maske takmayan kişilere defalarca tokat attı. O anlar sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.
Açıklamada, söz konusu aşının kar amacı gütmeyen küresel bir temelde sağlanacağına işaret edilerek, ABD hükümetinin anlaşma kapsamında 200 milyon doz ilave aşı satın alabileceği bildirildi.
JohnsonJohnson, "Ad26.COV2.S" adı verilen aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine ABD ve Belçika'da başlamıştı. Şirket, klinik denemelerin başarılı olması halinde gelecek yıl 1 milyar dozdan fazla aşının tedarik edilmesini hedefliyor.
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe'de inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin yoğun bakım üniteleri ve hasta odalarının tüm detayları ilk kez görüntülendi.
Başta koronavirüs olmak üzere, salgın, deprem ve afetlerle mücadelede aktif rol oynamak üzere 1008 yatak kapasitesi ile hizmete açılan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Mehmet Yılmaz Salman, 432 yatak kapasiteli yoğun bakım servisinde şu anda 40 hemşire ve 10 hekimin hizmet verdiğini açıklayarak “1 Haziran itibariyle açıldı hastanemiz.
. Yaklaşık 2 aylık bir süredir hizmet veriyoruz. Anadolu yakasında diğer hastanelerdeki Kovid pozitif hasta sayılarının azaltılması ve hastanelerin normal işleyişine dönebilmesi için burayı bir merkez haline getirmeye çalıştık. Toplamda 1008 yatak kapasiteli hastanemizde 572 yatak normal servislerde kullanılabiliyor.
Ancak ileriki dönemlerde yoğun bakım yatağına ihtiyaç artarsa normal yatakları dahi yoğun kolaylıkla yoğun bakıma çevirebileceğimiz bir sistemle kuruldu burası” dedi.
oğun bakım odalarında tüm hasta odalarının tek kişilik ve negatif basınçlı izole odalar olarak planlandığına vurgu yapan Dr. Salman, bunun önemini şöyle özetledi:
“Yoğun bakım hasta odalarına iki kapıdan geçilerek girilebiliyor. Negatif basınçlı odalar sayesinde içerideki virüslü havanın sirkülasyonu diğer alanlara geçmiyor. Filtrelerde tamamen temizlenip temiz hava olarak dışarıya atılıyor.
O yüzden de personelimiz ve biz, hasta odaları dışındaki alanlarda yorucu koruyucu ekipmanları sürekli kullanmak zorunda kalmıyoruz. Sadece maske ve bonelerimiz bile yeterli olabiliyor. Burayı diğer hastanelerin yoğun bakımlarından ayıran en önemli özelliği bu.
Normal yoğun bakımlarda negatif basınçlı odalar olmaz. Hastalar da arena şeklindeki alanlarda bir arada takip edilir. Ama pandemi hastanelerinde, enfeksiyon hastalıkları ile ilgili, bu tür bulaşıcı hastalıklarla ilgili kliniklerde negatif basınç ve tek kişilik izole odalar çok önemli. Biz burada bunu sağladığımız için hem hasta hem çalışan açısından daha güvenli bir ortam oluyor.
Hastalarının odaları dışındaki bölgelerde virüsten arındırılmış alanlar oluşturabiliyoruz. Pandemi hastanelerindeki planlama o yüzden normal yoğun bakımlardakinden çok farklı.”
Salgının Türkiye’de başladığı Mart ayından pandemi hastanesinin açılmasına kadarki süreçte Sancaktepe Prof. Dr. Şehit İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile buraya bağlı Çekmeköy Devlet Hastanesi’nde oldukça önemli tecrübeler edindiklerini ve bu tecrübeyle pandemi hastanesinde görev yaptıklarını anlatan Dr. Salman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda bölümlemeler yapmıştık. İzole odalar oluşturup pozitif basınçlı normal odaları negatif basınca çevirmiştik. Yani normal anestezi veya yoğun bakım odalarını koronaya ve salgına uyumlu hale getirmiştik. Ama buradaki odalar en baştan o şekilde dizayn edildi. Bunlar her şeyden önce personelimizi korumak için önemli. Hastalığın yayılmasını da engellemek adına da faydalı. Sağlık personelimiz sadece hasta odalarına girerken ekstra koruyucu ekipmanlarını giyiyor.
Eldiven, galoş, bone, sadece yüzü açıkta bırakan tulum, maskeler ve gözlük ile koruyucu siper giyerek hastanın yanına giriyoruz. Özellikle aerosol oluşturan işlemler dediğimiz, hastaya ağız burundan yapılan girişimler, entübasyon gibi işlemler, ortama damlacık yayabilecek riskli durumlar söz konusu. Hasta odasından ilk kapıdan ara bölgeye çıkar çıkmaz da enfekte kıyafetler çıkarılıp tıbbi atık olarak çöpe atılıyor. O kıyafetlerle bu koridorlara çıktıkları anda risk oluşturabilirler. Yoğun bakım uzmanları, sağlık personellerimiz, acilde çalışan arkadaşlarımız, en ön saflarda mücadele veriyor. Onların sağlığı bizim için çok önemli.”
“Şunu söylemek zorundayım, maske çok basit bir önlem. Ulaşması ve kullanması o kadar kolay ki?” diyen Dr. Mehmet Yılmaz Salman, şu uyarılarla sözlerini noktaladı: “Elimizin altında bu kadar basit bir önlem varken bunu kullanmamak gerçekten çok acı. Sokakta gezerken, markete gittiğimde vs sadece benim maske takmam beni korumaya yetmiyor. Karşımdakinin de maskeli olması gerekiyor.
Karşılıklı olarak maske takarsak daha iyi korunuyoruz. Nasıl ki bir kişi yanımızda sigara içiyorsa, sigara dumanından içmesek de zarar görüyorsak, eğer yanımızda maskesiz bir kişi varsa onun da bize zararı olabilir. En önemlisi de şu ki, bu özellikle vurgulamak istiyorum; maske takmak inanın burada yatmaktan, entübe olmaktan, yoğun bakımda tek başınıza bir odada tedavi görmekten çok daha zor değil. Bu nedenle dileriz ki biz kimseyi burada ağırlamayalım.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 45 günde yapılmıştı: Pandemi hastanesinde koronavirüsle böyle savaşıyorlar
Koronavirüs salgınının patlak vermesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 45 günde yapımı tamamlanan ve geçen Haziran ayında hizmet vermeye başlayan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri ilk kez görüntülendi. Kovid pozitif hastaların tedavileri tek kişilik negatif basınçlı izole odalarda gerçekleştiriliyor. Bu sistemle yoğun bakımdaki virüslü hava, diğer alanlara geçmeden özel filtrelerde temizlenerek dışarıya atılıyor. Böylece sağlık personeli daha güvenli ve konforlu bir şekilde çalışabiliyor. Virüsün yayılması da engelleniyor.
İki anlaşma daha yapılmıştı Öte yandan, ABD hükumeti, temmuz ayında da Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayından 100 milyon doz tedarik edilmesi için 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.
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