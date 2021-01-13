Koronavirüs Yeni kabus nipah virüsü mü?
DÜNYA

Koronavirüs Haberleri: ​Yeni kabus nipah virüsü mü?

Yeni kabus nipah virüsü mü?

Bilim insanları, Kovid-19 ile mücadele sürerken, salgın hastalıklara neden olabilecek diğer virüsleri araştırıyor. Uzmanlara göre, meyve yarasalarının doğal kaynağı olduğu nipah virüsü, yüksek ölüm oranları nedeniyle salgın başlatma potansiyeli olan en tehlikeli virüs olarak öne çıkıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

GÜNDEYDOĞU ASYA KAYNAKLI

Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 salgınıyla mücadele sürerken, bilim insanları salgın hastalıklara neden olabilecek diğer virüsleri inceliyor. Yeni salgın tehditlerinin her gün arttığını belirten uzmanlar, Güneydoğu Asya’da tespit edilen Nipah virüsünün (NiV) gelecek yıllarda yeni bir salgın başlatma potansiyeli olduğunu düşünüyor.

Nipah virüsüne yakalanan biri öksürük, boğaz ağrısı, ağrı, yorgunluk ve nöbetlere ve ölüme neden olabilen beyin şişmesi gibi solunum semptomları yaşıyor.

ÖLÜM ORANI YÜKSEK

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta Tayland Kızılhaçı Gelişen Bulaşıcı Hastalık- Sağlık Bilimleri Merkezini yöneten uzman virolog Supaporn Wacharapluesadee, meyve yarasalarının nipah virüsünün doğal kaynağı olduğunu belirterek, “Bu virüsün tedavisi yok ve yüksek ölüm oranına neden oluyor. Salgının nerede çıktığına bağlı olarak ölüm oranı yüzde 40 ila yüzde 75 arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

Supaporn Wacharapluesadee

UZUN KULUÇKA SÜRESİ

Dünya Sağlık Örgütü’nün halk sağlığı acil durumuna neden olabilecek hastalık mikropları listesinde de nipah virüsü ilk 10 arasında yer alıyor. Hastalığın kuluçka süresinin 45 günü bulması, virüsün endişe uyandırmasında başlıca sepep. Bu süre, enfekte olan kişinin hasta olduğunu fark etmeden hastalığı yayması için uzun bir süre anlamına geliyor. Virüsün farklı türdeki hayvanları enfekte etmesi de hastalığın yayılma olasılığını artırıyor.

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