Koronavirüs Koronavirüs hangi hava sıcaklığında daha çok yayılıyor?
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Koronavirüs hangi hava sıcaklığında daha çok yayılıyor?

Koronavirüs hangi hava koşullarında daha bulaşıcı oluyor. Fransa ait bu çalışma koronavirüs enfeksiyonlarının yüzde 90’ının sıcaklığın 3 ila 17 derece arasında dalgalandığı zamanlarda yayıldığı belirtildi. İklim koşullarına göre virüsün bulaşma potansiyelini karakterize etmek için oluşturulan indekse göre virüs mutlak nemin 4 ila 9 gram arasında olduğu bölgelerde daha hızlı yayıldığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Fransa’da hava koşullarının koronavirüs enfeksiyonunu hızlandırıp hızlandıramayacağı konusu üzerine çalışma gerçekleştirildi. Fransa’da Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Meteo France’ın alt iştiraki olan Predict tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, sıcaklık ve nemin virüsün yayılımında önemli faktörler olduğu tespit edildi.

  • Fransız Les Echos'un haberinde, geçtiğimiz hafta virüsün yayılmasında insan davranışlarının etkili olduğunun altını çizen Sağlık Bakanı Olivier Veran’ın ardından gelen açıklamada, çalışmayı gerçekleştiren şirket Predict Services başkanı Alix Roumagnac, “Virüs, hidrometrik sıcaklıklara bağlı olan damlacıklara bağlanıyor. Devlete ait Meteo France tarafından yapılan çalışmaya göre,
    Hava çok soğuk ya da çok sıcak olduğunda, bu damlacıklar askıda kalamazlar” ifadelerini kullandı

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MUTLAK NEM DE ETKİLİ

Geçtiğimiz Mart ayında yapılan çalışmaya göre, Covid-19 enfeksiyonlarının yüzde 90’ının sıcaklığın 3 ila 17 derece arasında dalgalandığı zamanlarda yayıldığı belirtilirken aynı zamanda mutlak nemin 4 ila 9 gram arasında olduğu zamanlarda virüsün daha hızlı yayıldığı belirtildi.

  • Geçtiğimiz Nisan ayında ABD'de MIT ve Kanada’da Toronto Üniversitesi tarafından yapılan iki farklı araştırmada hava sıcaklığının yeni tip koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunu etkilemediği açıklanmıştı. Toronto Üniversitesi'nden araştırmacılar, Mart ayından bu yana ABD ve Kanada'da görülen 375 bin 600'den fazla Covid-19 vakasını incelemiş, hava sıcaklığının koronavirüse etkisi olmadığını belirtmişti.

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CDC: 60 DERECEDE VİRÜS İŞLEVİNİ YİTİRİR

Haziran ayında ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından bir virüsün işlevini yitirmesi için 60 dk boyunca 60°C sıcaklığa maruz bırakılması gerektiğini açıklamış, bu protokolün Ebola virüsünde yüksek bir başarı sağladığı belirtilmişti.

The University of Hong Kong’un geçtiğimiz aylarda yaptığı araştırmaya göre ise koronavirüsün 5 dakika boyunca 70°C sıcaklığa maruz bırakılırsa etkisini yitirdiği belirtilmişti.

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