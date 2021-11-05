Koronavirüs hapının başarı oranı açıklandı

Biontech'le birlikte aşı çalışması yürüten Pfizer, koronavirüs hapı için çalışmalarına devam ediyor. Pfizer, antiviral hapının koronavirüs üzerindeki etkisine dair araştırma sonuçlarını açıkladı.
PFİZER'IN HAPI YÜZDE 89 ETKİLİ
ABD merkezli ilaç devlerinden birbiri ardına koronavirüs ilacı açıklaması gelirken, Pfizer da Merck'in Molnupiravir isimli hapının ardından, kendi ilacının hastaneye yatırma ve ölüm oranlarında düşüş sağlama açısından yüzde 89 etki gösterdiğini açıkladı.
- Merck'in Molnupiravir hapında ise bu oran yüzde 50 olarak açıklanmıştı. Tam deney verileri henüz her iki şirketten de gelmiş değil.