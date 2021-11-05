Koronavirüs Koronavirüs hapının başarı oranı açıklandı
BİLİMSEL GELİŞMELER

Koronavirüs hapının başarı oranı açıklandı

Koronavirüse karşı Pfizer tarafından geliştirilen hapın hastaneye yatırma ve ölüm risklerine karşı yüzde 89 risk azalttığı açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs hapının başarı oranı açıklandı
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Biontech'le birlikte aşı çalışması yürüten Pfizer, koronavirüs hapı için çalışmalarına devam ediyor. Pfizer, antiviral hapının koronavirüs üzerindeki etkisine dair araştırma sonuçlarını açıkladı.

PFİZER'IN HAPI YÜZDE 89 ETKİLİ

ABD merkezli ilaç devlerinden birbiri ardına koronavirüs ilacı açıklaması gelirken, Pfizer da Merck'in Molnupiravir isimli hapının ardından, kendi ilacının hastaneye yatırma ve ölüm oranlarında düşüş sağlama açısından yüzde 89 etki gösterdiğini açıkladı.

  • Merck'in Molnupiravir hapında ise bu oran yüzde 50 olarak açıklanmıştı. Tam deney verileri henüz her iki şirketten de gelmiş değil.

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