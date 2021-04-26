Koronavirüs hastanesinde facia: En az 82 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangın sonucu en az 82 kişi hayatını kaybetti. Yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid el-Mihanne, “Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatib Hastanesi’nde çıkan yangında 82 kişi şehit oldu, 110 kişi de yaralandı.” dedi.
- Başbakan Başbakan Mustafa el-Kazımi ülkede üç günlük yas ilan etti. Kazımi yaptığı yazılı açıklamada, hastanede yangın nedeninin araştırılması için inceleme başlatılması talimatı verdiğini bildirdi. Yangının elim bir hadise olduğunu, Irak’ın ulusal güvenliğini etkilediğini ve kelimenin tam anlamıyla bir çöküş olduğunu kaydeden Kazımi, olayın örtbas edilmeyeceğini vurguladı.
Başbakan Kazımi, Sağlık Bakanı Hasan Temimi başta olmak üzere Bağdat Valisi Muhammed Cabir Ata ve Bağdat Risafa Yakası Sağlık Müdürü Abdulgani Saadi’yi de geçici olarak görevden alarak haklarında inceleme başlatılmasını istedi. Irak Meclisi ise yangına ilişkin üzere bugün olağanüstü bir oturum düzenleyecek.