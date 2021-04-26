Koronavirüs hastanesinde facia: En az 82 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangın sonucu en az 82 kişi hayatını kaybetti. Yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid el-Mihanne, “Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatib Hastanesi’nde çıkan yangında 82 kişi şehit oldu, 110 kişi de yaralandı.” dedi.

OYNAT 00:59 Bağdat'ta 40'a yakın koronavirüs hastasının öldüğü hastanede yangının çıkma anı böyle kaydedildi Bağdat'ta koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatip Hastanesi'nde yangın çıktı. Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi Ali Beyati, ölü sayısının 40'a yakın olduğunu söyledi. Yangının çıkma anına ilişkin görüntüler ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği iddia ediliyor.



Çok sayıda ambulansın sevk edildiği hastanede çıkan yangın söndürüldü. Çevre bölgelerden onlarca sivil vatandaşın yangını söndürme olayında yardım ettiği görüldü. Yangında hayatını kaybedenlerin cesetleri ve yaralılar başkentteki diğer hastanelere kaldırıldı.



Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de yaptığı yazılı açıklamada, meydana gelen olayı kınadı ve hastanede yangın nedeninin araştırılması için inceleme başlatılması talimatı verdiğini bildirdi.



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Başbakan Başbakan Mustafa el-Kazımi ülkede üç günlük yas ilan etti. Kazımi yaptığı yazılı açıklamada, hastanede yangın nedeninin araştırılması için inceleme başlatılması talimatı verdiğini bildirdi. Yangının elim bir hadise olduğunu, Irak’ın ulusal güvenliğini etkilediğini ve kelimenin tam anlamıyla bir çöküş olduğunu kaydeden Kazımi, olayın örtbas edilmeyeceğini vurguladı.

Feci yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verilmeye başlandı.

DÜNYA Irak İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ölenlerin sayısı 82'ye yükseldi

Başbakan Kazımi, Sağlık Bakanı Hasan Temimi başta olmak üzere Bağdat Valisi Muhammed Cabir Ata ve Bağdat Risafa Yakası Sağlık Müdürü Abdulgani Saadi’yi de geçici olarak görevden alarak haklarında inceleme başlatılmasını istedi. Irak Meclisi ise yangına ilişkin üzere bugün olağanüstü bir oturum düzenleyecek.