Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Koronavirüs hastanesinde facia En az 82 ölü
DÜNYA

Koronavirüs hastanesinde facia: En az 82 ölü

Koronavirüs hastanesinde facia: En az 82 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangın sonucu en az 82 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 3 gün yas ilan edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs hastanesinde facia: En az 82 ölü
Facianın ardından ülkede üç gün yas ilan edildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangın sonucu en az 82 kişi hayatını kaybetti. Yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid el-Mihanne, “Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatib Hastanesi’nde çıkan yangında 82 kişi şehit oldu, 110 kişi de yaralandı.” dedi.

Bağdat'ta 40'a yakın koronavirüs hastasının öldüğü hastanede yangının çıkma anı böyle kaydedildi
OYNAT 00:59
Bağdat'ta 40'a yakın koronavirüs hastasının öldüğü hastanede yangının çıkma anı böyle kaydedildi
Bağdat'ta koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatip Hastanesi'nde yangın çıktı. Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi Ali Beyati, ölü sayısının 40'a yakın olduğunu söyledi. Yangının çıkma anına ilişkin görüntüler ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği iddia ediliyor.

Çok sayıda ambulansın sevk edildiği hastanede çıkan yangın söndürüldü. Çevre bölgelerden onlarca sivil vatandaşın yangını söndürme olayında yardım ettiği görüldü. Yangında hayatını kaybedenlerin cesetleri ve yaralılar başkentteki diğer hastanelere kaldırıldı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de yaptığı yazılı açıklamada, meydana gelen olayı kınadı ve hastanede yangın nedeninin araştırılması için inceleme başlatılması talimatı verdiğini bildirdi.

  • Başbakan Başbakan Mustafa el-Kazımi ülkede üç günlük yas ilan etti. Kazımi yaptığı yazılı açıklamada, hastanede yangın nedeninin araştırılması için inceleme başlatılması talimatı verdiğini bildirdi. Yangının elim bir hadise olduğunu, Irak’ın ulusal güvenliğini etkilediğini ve kelimenin tam anlamıyla bir çöküş olduğunu kaydeden Kazımi, olayın örtbas edilmeyeceğini vurguladı.

Feci yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verilmeye başlandı.
Feci yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verilmeye başlandı.

Irak İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ölenlerin sayısı 82'ye yükseldi
DÜNYA
Irak İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ölenlerin sayısı 82'ye yükseldi

Başbakan Kazımi, Sağlık Bakanı Hasan Temimi başta olmak üzere Bağdat Valisi Muhammed Cabir Ata ve Bağdat Risafa Yakası Sağlık Müdürü Abdulgani Saadi’yi de geçici olarak görevden alarak haklarında inceleme başlatılmasını istedi. Irak Meclisi ise yangına ilişkin üzere bugün olağanüstü bir oturum düzenleyecek.

Abone Ol Google News
Onun gecesi

Onun gecesi

​2-0 geriye düştükleri maçta takımını yeniden liderliğe taşıdı.
MSB acı haberi duyurdu

MSB acı haberi duyurdu

​Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu.
İngiliz basını: İngiltere KKTCyi bağımsız bir ülke olarak tanımayı düşünüyor

​Sümeyye Erdoğan Bayraktar Yeni Şafak'a konuştu.

Zirveye yakın takip

Zirveye yakın takip

Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Fenerbahçe puanını 72'ye yükseltti.

​Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 terörist etkisiz hale getirildi.

​Vaka sayılarındaki gerileme sürüyor.
Milli futbolcu <br>maça damga vurdu

Milli futbolcu
maça damga vurdu

​Attığı iki golle mücadelenin yıldızı olmayı başardı.

Göz yaşlarına <br>hakim olamadı

Göz yaşlarına
hakim olamadı

​Süper Lig'de Yılmaz Vural'ı ağlatan galibiyet.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Schiff: Biden'ın 'soykırım' açıklamasının güncel gerekçesi Karabağ Savaşı
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Schiff: Biden'ın 'soykırım' açıklamasının güncel gerekçesi Karabağ Savaşı

ABD Başkanı Joe Biden, geride kalan gün, 1915 yılında yaşanan olayları 'soykırım' olarak tanıdığını duyurdu. Söz konusu gelişmenin ardından açıklama yapan ABD Kongresi Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Biden'ın "soykırım" çıkışının güncel gerekçesi olarak Karabağ Savaşı'nı gösterdi.
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışılan an: Penaltı ve kırmızı kart itirazı
Spor

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışılan an: Penaltı ve kırmızı kart itirazı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile karşılaştığı mücadelenin ikinci yarısına Thelin'in yerde kaldığı pozisyon büyük tartışma çıkardı. Bunun sebebi golcü futbolcunun penaltı beklemesi ve penaltı kararıyla birlikte Szalai'nin kırmızı kart görebilme ihtimaliydi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP'li İBB yönetimine tepki: Guguk kuşu siyaseti yapıyorlar
Gündem

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP'li İBB yönetimine tepki: Guguk kuşu siyaseti yapıyorlar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı canlı yayında, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu yönetiminin iki senede 139 milyar liralık bütçe kullandığını ifade eden Kabaktepe, "4 tane AK Partili ilçe belediyemizin toplam bütçesi 4 milyar TL, bu belediyelerimiz 187 eser yapmışlar. Bunlar musluk takma hizmetleri değil." ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında İBB yönetiminin guguk kuşu siyaseti yaptığını vurgulayan Kabaktepe, "Fıtratı gereği guguk kuşu yuva yapmaz, guguk kuşu kuluçkaya yatmaz, guguk kuşu hazıra konar. CHP’li İBB’de son 2 yıldır ‘guguk kuşu siyaseti’ hâkim." şeklinde konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.