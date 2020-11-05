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Koronavirüs Koronavirüs İngiltereyi ikinci kez karantinaya almaya mecbur bıraktı
DÜNYA

Koronavirüs İngiltere'yi ikinci kez karantinaya almaya mecbur bıraktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, İngiltere'nin bir kez daha karantina önlemleri almasına neden oldu. Ülkede karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları, bar, restoran, kuaför salonları ve güzellik merkezi gibi tüm işletmeler kapatıldı. Sokağa çıkışlar ile yurt içi ve yurt dışı seyahatler için belirli şartlar getirildi. Barların kapatılmasının ardından gençler sokaklarda eğlenmeyi sürdürürken, polisin uyarılarını dinlemeyen bir kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karantina kararı uygulanmaya başlandı.

  • İngiltere, mart ayının ardından bir kez daha karantinaya gitti. Gece 24.00'te (TSİ 03.00) başlayan karantinayla bar, restoran ve temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatıldı.

Barların kapatılmasının ardından gençler, başkent Londra'nın eğlence mekanı Soho'da sokaklarda eğlenmeye devam etti.

Polis, kurallara uymaları için gençleri uyarırken, bu sırada çıkan arbedede bir kişi gözaltına alındı. Çevredekilerin polise tepki gösterdiği olayda gerginlik bir süre devam etti.

Müdahalenin ardından sokaklar büyük ölçüde boşalsa da bir grup genç, kentin meydanlarında eğlenmeyi sürdürdü.

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Koronavirüs sonrası ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ten rengi koyulaşan ve virüsü yenen Çinli doktor Yi Fan'ın ten rengi normale döndüğü belirtildi. Fan, koronavirüs tedavisi sürecinde kendisine yardımcı olan ünlü bir solunum uzmanı ve Çin Mühendislik Akademisi başkan yardımcısı Wang Chen'in yerel bir hastanede bir etkinliğe katıldığını duydu. Etkinlikte Chen'i ziyaret eden Fan'ın 'ne kadar iyileştiğini göstermek' için maskesini çıkardı. Fan'ın ayrıca, Chen'e hayatını kurtardığı için minnettarlığını ifade etmek adına bir demet çiçek verdi. O anlar amatör kamerayla kayda alındı.

"Karantina işe yaramıyor"

İngiliz, Kovid-19 önlemlerinin başarısız olduğunu ve Başbakan Boris Johnson'ın ülkeyi yönetemediğini söyledi.

  • Bir başka genç ise ulusal karantina kararının salgını durdurmada işe yaramadığını ve insanların para kazanmalarına engel olmayacak başka bir yol bulunması gerektiğini savundu.

İngiltere'ye Avustralya'dan gelen bir kişi de ulusal karantinanın kötü olduğunu, Noel'in de beklediği gibi geçmemesinden endişe ettiğini aktardı.

Koronavirüsten ölen Başpiskoposu öperek uğurladılar
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Karantina kuralları

"Evde kalın. Ulusal Sağlık Hizmetlerini koruyun. Hayat kurtarın" çağrısı yapan Başbakan Boris Johnson'ın açıklamasına göre, karantina 2 Aralık'a kadar devam edecek.

  • Karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları, kuaför salonları, güzellik merkezi gibi tüm işletmeler kapatıldı.

Kapatılan bar ve restoranların sadece paket servisi yapabileceği açıklandı.

Kurallara göre, mümkün olduğunca evden çalışılacak; insanlar yalnızca eğitim, iş, yiyecek alışverişi ve egzersiz gibi belirli sebeplerle evlerinden çıkabilecek.

Farklı hane halkı üyeleri, kapalı mekanda bir araya gelemeyecek, açık alanda ise başka bir haneden en fazla bir kişiyle görüşülebilecek.

Eğitim ve iş harici yurt içi ve yurt dışı seyahat yapılamayacak, evliliklere de ancak çiftlerden birinin ölümcül hastalığı olması durumunda izin verilecek, düğün töreni 6 kişiyle sınırlandırılacak.

Marttaki ilk karantinanın aksine okullar ve üniversiteler ise açık kalmaya devam edecek.

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"İkinci karantina felaket olur" demişti

Salgında, 47 bin 742'yle Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere'de son haftalarda günlük 20 binden fazla vaka görülürken can kayıpları da 300'ü geçmeye başlamıştı.

  • 16 Eylül'de yaptığı açıklamada ikinci karantinanın ekonomik açıdan "felaket" olacağını söyleyen Başbakan Johnson, 31 Ekim'deki açıklamasında artan vaka sayısı karşısında karantina kararı almaya mecbur kaldıklarını bildirmişti.

İngiltere'de martta da karantinaya gidilmiş ve önlemler, aşama aşama büyük ölçüde temmuzda kaldırılmıştı.

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