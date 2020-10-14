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Koronavirüs ne zaman bitecek: Hayat ne zaman normale dönecek?

Oxford Üniversitesi’nden Prof. Andrew Pollard, normalleşmenin zaman alacağını belirtti.

İngiltere’nin aşı adayı programının başındaki isim Pollard, "Yüz maskelerine ve sosyal mesafeye temmuz ayına kadar ihtiyaç duyulacak” dedi.

Haber Merkezi DHA
Oxford Üniversitesi’nden Prof Andrew Pollard.
Oxford Üniversitesi’nden Prof Andrew Pollard.

Oxford Üniversitesi’nin AstraZeneca ile yürttüğü aşı adayının başındaki ismi Profesör Andrew Pollard, yaptığı açıklamada hayatın 2021 yazına kadar normale dönmeyeceğini belirterek aşı adaylarından birinin bile başarılı olmasının salgın tedbirlerini ilk etapta hafifletmeyeceğini ifade etti.

Prof Pollard, “En savunmasız kişiler bağışıklık kazanana kadar, toplumda bağışıklık oranı yükselene kadar risk olacak” dedi.

Profesör Pollard, aşının onay almasından piyasaya sürülmesine kadar geçen sürecin uzun olacağını ifade ederek, bu sürecin günler değil, haftalar süreceğini belirtti. Pollard, koronavirüs aşısında en zorlu bölümün aşının lojistik olarak dağıtımı olacağını vurguladı.

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