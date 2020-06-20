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Koronavirüs Koronavirüs nedeniyle Brezilyada bin 206, Meksikada 647, Hindistanda 375 kişi daha öldü
DÜNYA

Koronavirüs nedeniyle Brezilya'da bin 206, Meksika'da 647, Hindistan'da 375 kişi daha öldü

Koronavirüs nedeniyle Brezilya'da bin 206, Meksika'da 647, Hindistan'da 375 kişi daha öldü

Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1206, Meksika'da 647, Hindistan'da 375 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Dünyada salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da virüs görülenlerin sayısı bir milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte virüs bulaşanların sayısı 54 bin 771 artarak bir milyon 32 bin 913'e yükseldi. Bu rakam salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte bin 206 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı da 48 bin 954'e çıktı.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 462 bin 691’e yükseldi
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 462 bin 691’e yükseldi

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 211 bin 658 vaka ve 12 bin 232 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 595 kişinin ölümüne neden olan virüs, 93 bin 378 kişide görüldü.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan'da yasağa uymayan halk polisi sopa ve taşlarla kovaladı
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Hindistan'da yasağa uymayan halk polisi sopa ve taşlarla kovaladı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Hindistan'da halk, polisi taş ve sopa ile kovaladı. O anlar Hindistan'ın koronavirüs vakalarının yüzde 75'ini oluşturan ve kırmızı bölge ilan edilen Howrah'ta yaşanan olay bir semt sakini tarafından kaydedildi.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 647 kişi öldü

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 647 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 647 artarak 20 bin 394’e yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 30 artışla 170 bin 485’e çıktı.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 127 bin 332 olarak kaydedildi.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 375 kişi öldü

Hindistan'da son 24 saatte 14 bin 516 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü, 375 kişi hayatını kaybetti.

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 bin 516 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, ülkede toplam vaka sayısının 395 bin 48'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 375 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 12 bin 948'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 9 bin 120 artışla 213 bin 831'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya’nın ünlü plajında sembolik mezarlar kazıldı
FOTOĞRAF 9
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında Latin Amerika'nın merkez üssü konumunda bulunan Brezilya'da bilanço ağırlaşıyor.
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Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun virüsü umursamaması ve salgınla mücadele kapsamında kilitlenmelere karşı çıkması nedeniyle kendisine yöneltilen eleştiriler artıyor.
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Ülkenin ünlü Copacabana plajında hükümetin salgına yönelik mücadelesini protesto etmek amacıyla aktivistler tarafından sembolik mezarlar kazıldı. Kazılan 100 sembolik mezara salgında hayatını kaybeden 40 binden fazla kişi için temsili siyah haçlar dikildi.
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Aktivist Antonio Carlos Costa yaptığı açıklamada, Başkan, bunun Brezilya tarihinin en dramatik krizlerinden biri olduğunu fark etmedi. Aileler binlerce ölüm için yas tutuyor. İşsizlik ve açlık var dedi. Costa ayrıca, Bolsonaro destekçilerinin haçları devirerek eyleme karşı çıktığını belirtti.
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Öte yandan Brezilya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 239 artarak 40 bin 919'a, toplam vaka sayısı da 30 bin 412 artarak 802 bin 828'e yükseldi.
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Yaklaşık 45 milyon nüfusa sahip Sao Paulo eyaletinde virüse bağlı can kaybı sayısı 10 bini aşarak 10 bin 145'e yükseldi. Eyalette toplam vaka sayısı ise 162 bin 520 olarak kaydedildi.
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Dünya genelinde en çok ölümün kaydedildiği ülkeler sıralamasında üçüncü konumda yer alan Brezilya, vaka sayısında ise ikinci sırada yer alıyor.
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Brezilya’nın ünlü plajında sembolik mezarlar kazıldı
Brezilya'nın ünlü Copacabana plajında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlem almayan hükümete tepki amacıyla 100 mezar kazıldı.


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