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TÜRKİYE

Koronavirüs önlemleri kapsamında maskesiz yolcu almayan halk otobüsü şoförüne feci dayak: Başına 8 dikiş atıldı

Mersin’de maskesiz oldukları için koronavirüs tedbirleri kapsamında halk otobüsüne alınmayan iki kişi otobüs şoförünü feci şekilde darp etti. Darp edilen halk otobüsü şoförü Mehmet Teneke’nin başına 8 dikiş atıldı. 6 gün iş göremezlik raporu verilen şoför Mehmet Teneke, "Devletin uygulamaya koyduğu kurallara uymak için maskesiz alamayacağımı söyledim, bu şekilde izah ettim ama dinlemeyerek beni darp ettiler" dedi.

Haber Merkezi İHA
Mehmet Teneke'ye saldırı anı...
Mehmet Teneke'ye saldırı anı...

Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında, Yarbay Şemsettin Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana gelen olayda durakta bekleyen maskesiz 2 kişi, otobüs şoförü Mehmet Teneke tarafından otobüse maskesiz binemeyecekleri konusunda uyarıldı. Uyarıyı dikkate almayan 2 kişi, maskesiz olarak otobüse binmek için ısrar etti. Bu sırada ikiliden biri, otobüse binip, küfrettiği Teneke’yi yumruklamaya başladı. Otobüs şoförünün darp edildiğini gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Teneke

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  • Mehmet Teneke’nin darp ediliği anlar, otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, 2 saldırganı bir süre sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA
Mehmet Teneke'nin kafasına 8 dikiş atıldı.

ALAMAYACAĞINI SÖYLEYİNCE SALDIRDILAR

Aldığı darbelerle başının 2 ayrı yerine 8 dikiş atılan ve 6 gün iş göremezlik raporu verilen otobüs şoförü Mehmet Teneke, "Onları maskesiz alamayacağımı söyleyince küfrederek aracın kapısına vurdular. Daha sonra otobüsün içine dalıp beni darp etti biri. Polis ve ambulans geldi. Devletin uygulamaya koyduğu kurallara uymak için maskesiz alamayacağımı söyledim, bu şekilde izah ettim ama dinlemeyerek, geldiler beni darp ettiler" diye konuştu.

DHA
Mehmet Teneke'ye saldırı anı...

DHA
Mehmet Teneke'ye saldırı anı...

DHA
Mehmet Teneke'ye saldırı anı...

DHA
Mehmet Teneke'ye saldırı anı...

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