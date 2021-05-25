Koronavirüs Koronavirüs saç dökülmesine neden olabilir
BİLİMSEL GELİŞMELER

Koronavirüs saç dökülmesine neden olabilir

Dermatoloji uzmanları, koronavirüs pandemisinin birçok cilt hastalığına neden olabildiğini ifade ederek, bunlardan en önemlisinin saç dökülmeleri olduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs saç dökülmesine neden olabilir
Arşiv

Türkiye ve dünyada ölümlere neden olan koronavirüs, dolaylı ve dolaysız olarak birçok cilt hastalığına da neden oluyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Yeşilova, koronavirüsün direk olarak sebep olduğu cilt bulguları olabildiği gibi hastalığın tedavi sürecinde verilen ilaçların yan etkileri sonucunda cilt bulgularının oluşabildiğini ifade etti.

"Belli bölgeler kaşınır, kızarır"

Klinikte en sık gördükleri koronavirüsün yan etkilerinden birinin kurdeşen benzeri döküntüler olduğunu ifade eden Yeşilova, “Belli bölgeler kaşınır, kızarır ve kabarır. Bunun yanında çeşitli kaşıntılı hastalıklara sebep olabilen koronavirüs, özellikle gül hastalığı ve egzama tarzı hastalıklara da sebep olabilir. Bunun yanında koronavirüs tedavisinden birkaç ay sonra ortaya çıkıp da uzun süre devam eden saç dökülmesi hastalarımız var. Muhtemelen tedavi sırasında verilen ilaçlar da yapabilir, korona virüsün kendisi de yapabilir. Ama bizim en sık gördüğümüz iki bulgulardan biri kurdeşen benzeri cilt bulguları ile saç dökülmesidir” dedi.

Kelliğe yatkın erkeklere korona uyarısı: Virüse yakalanma ihtimalleri 2.5 kat daha fazla
KORONAVİRÜS
Kelliğe yatkın erkeklere korona uyarısı: Virüse yakalanma ihtimalleri 2.5 kat daha fazla

Yanaklarda sivilcelenme...


Koronavirüs ile mücadelede önemli bir yere sahip olan maskenin de ciltte bazı hastalıklara yol açabildiğine dikkat çeken Yeşilova, “Maske, özellikle ciltte hem havasız bir ortam oluşturuyor hem de basınca bağlı bir durum söz konusudur. Özellikle maskeye bağlı apne dediğimiz ergenlik sivilceleri benzeri durumlar oluşabildiği gibi yine burun kenarları ve çenede yağlanmaya, yanaklarda da sivilcelenmelere sebep olabilir. Sonuçta bu beklenen bir durumdur. Enfeksiyon hastalıklarda verilen tedavi ile birlikte bu yan etkiler oluşabilir. Vatandaşlarımızın kendi başına tedavi almaktan ziyade en kısa zamanda bir dermatoloji uzmanına başvurup, sağlıklı bir şekilde tedavi olmalarında fayda vardır” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Hedefe az kaldı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Hedefe az kaldı

Kovid-19 aşılamasında son durum: 28 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Kovid-19 aşılamasında son durum: 28 milyonu geçti
Abone Ol Google News
Konutta sevindiren iki il

Konutta sevindiren iki il

​Yatırımcısına 18 yıl içinde parasını kazandırıyor.
İngiltere sağlık sistemi çöküşte

İngiltere sağlık sistemi çöküşte

​Diş hekimi için 3 yıl sonraya randevu veriliyor.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrailde: İlk pozu Netanyahu ile Ortadoğu haritası önünde verdi

Uçağın fırlatıldığı noktada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Sahada 850 milyar metreküplük rezerv var!

TOKİ 32 ilde arsa satacak

TOKİ 32 ilde arsa satacak

​Yüzde 25 peşinat ile 60 ay vade uygulanacak.

​MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

'Futbolcu olmak için gelmiştim'

'Futbolcu olmak için gelmiştim'

​Çay hasadı bu yıl da Afrikalı işçilere emanet.
Evlerde yapay<br>sera kurmuşlar

Evlerde yapay
sera kurmuşlar

​59 ilde 574 kişiye kenevir operasyonu.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası 27 Mayıs’a hazır
Gündem

Demokrasi ve Özgürlükler Adası 27 Mayıs’a hazır

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Perşembe günü "Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. AK Parti’nin 81 il ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılacağı toplantıda 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılı nedeniyle bir anma da gerçekleştirilecek. Son hazırlıkların yapıldığı Demokrasi ve Özgürlükler adası, drone ile görüntülendi.
Terör örgütü PKK eriyor: 21'i sözde üst düzey 277 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Terör örgütü PKK eriyor: 21'i sözde üst düzey 277 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin son dönemlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesi nedeniyle bölücü terör örgütü PKK'da panik havası sürüyor. Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat başta olmak üzere emniyet ile jandarma birimlerinin yıl başından bu yana gerçekleştirdiği operasyonlarda, 21'i sözde üst düzey 277 terörist etkisiz hale getirildi.
İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kitabevi ve yayınevlerini de hedef aldı: Binlerce kitap yok oldu
Dünya

İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kitabevi ve yayınevlerini de hedef aldı: Binlerce kitap yok oldu

İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, kitabevleri ve yayınevlerini de hedef alırken binlerce kitabın yok olmasına yol açtı. İsrail'in saldırılarında kitabevi yıkılan Semir Mansur, "İsrail, Filistinlilerin bilinçlenmesini engellemek, kültürlerini unutturmak için kütüphaneler, yayınevleri, kitabevleri, basın yayın kuruluşları ve kültür merkezlerini hedef alıyor" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.