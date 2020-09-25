Koronavirüs onu da vurdu: 100 yıl sonra ilk kez iptal edildi

Brezilya, hayatını kaybeden 139 bin kişi ile dünyada Koronavirüs kaynaklı ölümlerin en çok olduğu ikinci ülke konumunda. Salgında durumun kötü gitmesi nedeniyle her yıl Şubat ayında yapılan Rio Karnavalı, 100 yıl sonra ilk kez iptal edildi.

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AŞI BULUNMADAN KALABALIK ETKİNLİKLER YAPILMAYACAK

Rio yetkililer, şehir çapında sokak partilerinin durumu ile ilgili henüz bir bilgi vermedi. Ancak Brezilya Turizm Promosyon Ajansı, bir Koronavirüs aşısı olmadan kalabalık etkinlikler yapılmayabileceğini söyledi.

Brezilya'nın ilk Koronavirüs vakası geçen yıl Rio Karnavalı'nın son günü 26 Şubat 2020'de kaydedilmişti.