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DÜNYA

Koronavirüs salgını yüzünden Rio Karnavalı 100 yıl sonra ilk kez iptal edildi

Koronavirüs onu da vurdu: 100 yıl sonra ilk kez iptal edildi

Tüm dünyada vaka sayılarının yeniden hızla artışa geçtiği koronavirüs salgını Brezilya'da her yıl düzenlenen ve yüzbinlerce kişinin katılım gösterdiği Rio Karnavalı'nı da vurdu. Salgın nedeniyle Rio Karnavalı'nın 100 yıl sonra ilk kez iptal edilmesine karar verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv: Rio Karnavalı
Foto/arşiv: Rio Karnavalı

Brezilya, hayatını kaybeden 139 bin kişi ile dünyada Koronavirüs kaynaklı ölümlerin en çok olduğu ikinci ülke konumunda. Salgında durumun kötü gitmesi nedeniyle her yıl Şubat ayında yapılan Rio Karnavalı, 100 yıl sonra ilk kez iptal edildi.

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AŞI BULUNMADAN KALABALIK ETKİNLİKLER YAPILMAYACAK

Rio yetkililer, şehir çapında sokak partilerinin durumu ile ilgili henüz bir bilgi vermedi. Ancak Brezilya Turizm Promosyon Ajansı, bir Koronavirüs aşısı olmadan kalabalık etkinlikler yapılmayabileceğini söyledi.

Brezilya'nın ilk Koronavirüs vakası geçen yıl Rio Karnavalı'nın son günü 26 Şubat 2020'de kaydedilmişti.

Bu laboratuvarda koronavirüs testi sonuçlarının kesinlik oranı yüzde 100
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13 Nisan 2020 tarihinden bu yana hizmet veren COVID-19 Moleküler Laboratuvarı, hastalığın tanı, tedavi ve filyasyonunda doğru ve hızlı tanıya destek verebilmek için Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde üniversitenin imkânları kullanılarak hayata geçirildi.
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Kurulduğu günden bu yana laboratuvar Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen ve COVID-19 yetkilendirilmiş laboratuvarlarının katıldığı ISOIEC 17043: 2010 standartlarında hizmet veren bağımsız kuruluş MOTAKK Dış Kalite Kontrol Programı'na dahil oldu.
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aboratuvarda, bu kapsamda MOTAKK tarafından gönderilen dış kalite kontrol örnekleri çalışıldı. MOTAKK, Türkiye genelinde yetkilendirilmiş 132 laboratuvarı değerlendirdiği raporunda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Covid-19 Moleküler Laboratuvarı'nın, yüzde 100 başarı gösteren iki laboratuvardan biri olduğunu açıkladı.
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'14 BİN ÖRNEK ÇALIŞTIK' <br> <br> Günde yaklaşık 500 test yapan Covid-19 Laboratuvar sorumlusu ve Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gönül Aslan, değerlendirmenin ardından negatiflere negatif, pozitiflere pozitif diyen 2 laboratuvardan biri olduklarını belirterek, Üniversitemiz adına, ülkemiz adına böyle bir sonuç elde etmek çok mutlu etti bizi. Umarım çalışmalarımız bundan sonra da kesin sonuçlarla devam eder...
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Başladığımız günden beri yaklaşık 14 bin örnek çalıştık. Son aylarda test sayımız arttı. Önceleri test kapasitemiz çok düşüktü ama haziran ayının sonundan itibaren örnek sayılarımız artınca test kapasitemizi artırdık...
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Bu yapılan dış kalite kontrol çalışmalarına bakarsak Mersin Üniversitesi covid laboratuvarı, yüzde 100 sonuç veren iki laboratuvardan biri olarak tayin edilmiş. Tüm ekibime ve bize desteklerinden dolayı yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde herkes pandemiye karşı özveriyle çalıştı. Doğru sonuçlar vermeye çalışıyoruz dedi.
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'YÜZDE 100 ORANINDA DOĞRU CEVAPLANDIRDIK' <br> <br> Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Tezcan Ülger de laboratuvara gelen testlerin karışık olduğunu ifade ederek, Bize gelen testler arasında yüksek oranda virüs içeren örnekler de düşük oranda virüs içeren örnekler de vardı. Bize gönderdikleri örnekleri yüzde yüz oranında doğru cevaplandırdık...
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Bu durum içimizi rahatlatıyor. Yüksek virüs içeren örnekleri zaten pozitif olarak bulacaktık ama önemli olan düşük virüs yüklü olanları bulabilmekti. Bunu kaçırmadan bulabilmek Covid-19 laboratuvarı olarak çok önemliydi. Burada çalışma arkadaşlarımızın katkısı çok önemliydi diye konuştu.
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Bu laboratuvarda koronavirüs testi sonuçlarının kesinlik oranı yüzde 100
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Bu laboratuvarda koronavirüs testi sonuçlarının kesinlik oranı yüzde 100
Bu laboratuvarda koronavirüs testi sonuçlarının kesinlik oranı yüzde 100
Türkiye'de mart ayında başlayan koronavirüs pandemisi ile mücadelede etkin faaliyet gösteren Mersin Üniversitesi COVID-19 Laboratuvarı'nın başarısı, bağımsız dış kalite kontrol program sağlayıcısı MOTAKK tarafından da tescillendi. Laboratuvar, Türkiye genelinde 132 laboratuvarın değerlendirilmesi sonucunda, yüzde 100 başarı gösteren iki laboratuvar arasında yer aldı.


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