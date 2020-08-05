DSÖ ön bulguları paylaştı: Çıkış noktası Vuhan olmayabilir

DENETİM SİSTEMİ VAR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından koronavirüsün zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) kaynağını belirlemek amacıyla, ilk vakaların tespit edildiği Vuhan kentine gönderilen öncül araştırma ekibi, ön bulgularını paylaştı. DSÖ Sağlık Acil Durumları Programı Yönetici Direktörü Michael J Ryan, Vuhan’da SARS gibi vakalara yönelik denetim sistemi bulunduğunu kaydetti.

KAPSAMLI ÇALIŞMA GEREK

Bu sistemden yeni bir salgına dair uyarı yapıldığını, ancak bunun kentin yeni koronavirüsün türler arası iletiminin gerçekleştiği yer olduğu anlamına gelmediğini belirten Ryan, vakalar arasındaki bağlantıları çözmek ve türler arası iletimin tam olarak nerede yaşandığını tespit edebilmek için daha kapsamlı çalışmaların yürütülmesi gerektiğini söyledi.

‘Aşı hiç bulunamayabilir’

Tedros Adhanom Ghebreyesus

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 aşısı için umut olduğunu ancak hiçbir zaman bulunamama olasılığı da bulunduğunu açıkladı. “Sorunu çözecek sihirli anahtar henüz yok belki de hiçbir zaman olmayacak” diyen Ghebreyesus, insanların önlemlere uymasını ve maske takmaya devam etmesini istedi.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 1083