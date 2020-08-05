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Koronavirüs DSÖ ön bulguları paylaştı Çıkış noktası Vuhan olmayabilir
DÜNYA

Koronavirüs salgınında önemli gelişme: ​DSÖ ön bulguları paylaştı: Çıkış noktası Vuhan olmayabilir!

DSÖ ön bulguları paylaştı: Çıkış noktası Vuhan olmayabilir

Çin’de yürütülen kapsamlı koronavirüs araştırmasının ilk sonuçlarını paylaşan Dünya Sağlık Örgütü, Vuhan kentinin salgının çıkış noktası olmayabileceğini açıkladı. DSÖ Başkanı ise, aşı konusunda umut olduğunu ancak hiçbir zaman bulunamama olasılığının da bulunduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

DENETİM SİSTEMİ VAR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından koronavirüsün zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) kaynağını belirlemek amacıyla, ilk vakaların tespit edildiği Vuhan kentine gönderilen öncül araştırma ekibi, ön bulgularını paylaştı. DSÖ Sağlık Acil Durumları Programı Yönetici Direktörü Michael J Ryan, Vuhan’da SARS gibi vakalara yönelik denetim sistemi bulunduğunu kaydetti.

KAPSAMLI ÇALIŞMA GEREK

Bu sistemden yeni bir salgına dair uyarı yapıldığını, ancak bunun kentin yeni koronavirüsün türler arası iletiminin gerçekleştiği yer olduğu anlamına gelmediğini belirten Ryan, vakalar arasındaki bağlantıları çözmek ve türler arası iletimin tam olarak nerede yaşandığını tespit edebilmek için daha kapsamlı çalışmaların yürütülmesi gerektiğini söyledi.

‘Aşı hiç bulunamayabilir’

Tedros Adhanom Ghebreyesus

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 aşısı için umut olduğunu ancak hiçbir zaman bulunamama olasılığı da bulunduğunu açıkladı. “Sorunu çözecek sihirli anahtar henüz yok belki de hiçbir zaman olmayacak” diyen Ghebreyesus, insanların önlemlere uymasını ve maske takmaya devam etmesini istedi.

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