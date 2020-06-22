Koronavirüs salgınında üç ülkede ölümler zirve yaptı: Son 24 saatte Brezilya'da 641, Meksika'da bin 44, Hindistan'da 445 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 641 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 50 bin 617'ye, vaka sayısı da 17 bin 459 artarak 1 milyon 85 bin 38'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 219 bin 185 vaka ve 12 bin 588 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 875 kişinin ölümüne neden olan virüs, 96 bin 133 kişide görüldü.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

FOTOĞRAF 32 Koronavirüs dünyayı pençesine almaya devam ederken, salgının merkezi çok sayıda ülkede corona virüs vakalarının sayısında hızlı bir artış görülen Latin Amerika'ya kaymaya başladı. Koronavirüs vaka sayısının 330 bine ulaştığı Brezilya, Rusya'yı geçerek ABD'den sonra virüsün en yaygın olduğu ikinci ülke oldu. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 22 Mayıs Cuma itibarıyla 21 bin 48'e yükseldi. 210 milyon nüfuslu ülkede, salgının en ağır yaşandığı Sao Pauolo kentindeki Formosa Mezarlığı'nda corona virüs ölümleri nedeniyle yeni mezarlar kazılırken, görevlilerin günde ortalama 1000'e yükselen defin işlemlerine yetişmekte zorlandığı belirtiliyor. Salgının başlarında virüsün 'göründüğü kadar önemli bir tehlike arz etmediği' yönünde açıklamalar yapan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Covid-19'u tedavi ettiği kanıtlanmamış klorokin ve hidroksiklorokin gibi ilaçların kullanılmasını tavsiye etmesinin ardından üst düzey bazı sağlık bakanlığı yetkilileri de istifa etti. Yerlerine askerler atandı. Orduda aktif general olan yeni Sağlık Bakanı Eduardo Pazuella da bu ilaçların hafif vakalarda kullanılması için genelge yayımladı. Aralarında Meksika, Şili ve Peru'nun da bulunduğu pek çok bölge ülkesi de hızla yayılan salgını kontrol altına almaya çalışıyor. ABD'deki yeni vakaların sayısındaki artışın artık düz bir eğriye dönüştüğü ve bir çok Avrupa ülkesinde yeni vakaların sayısının azalmaya başladığı gözönüne alındığında Latin Amerika'nın salgının yeni merkez üssü olduğunu söylemek mümkün. Kıtada ilk vaka Brezilya'da <br> <br> Latin Amerika’dan ilk teyit edilmiş vaka haberi 26 Şubat’ta Brezilya’dan geldi. Ancak araştırmacılar aslında çok daha erken, Ocak ayında görülmeye başlamış olabileceğini gösteren veriler olduğunu söylüyorlar. O tarihten itibaren koronavirüs bölgedeki her ülkeye yayıldı. Avrupa Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre kıtada 600 binden fazla vaka kaydedildi ve şu ana kadar 30 binden fazla insan Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Bunlar, Avrupa ve ABD'dekiyle kıyaslandığında çok daha düşük rakamlar ama Latin Amerika'da çok daha az test yapıldığını ve Covid-19 ölümlerinin tümünün kayda geçirilmemiş olabileceğini de hesaba katmak gerekiyor. Salgın kıtada en çok Latin Amerika'nın en kalabalık iki ülkesi Meksika ve Brezilya'da can aldı. Meksika'da şu ana kadar 6 bin, Brezilya'da ise 21 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Fakat araştırmacılar her iki ülkede de gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini Covid-19 ölümlerinin bir çoğunun bildirilmediğini ya da teşhis edilemediğini düşünüyorlar. Henüz zirveye ulaşılmadı <br> <br> ABD ve Avrupa’daki çoğu ülkenin aksine, Latin Amerika’daki pek çok ülkede yeni vaka sayısı ve ölümler hala her gün artış gösteriyor. Brezilya, Meksika ve Peru'yu günlük ölümler bakımından Avrupa'nın en çok can kaybı yaşanan ülkeleri olan İngiltere, İtalya ve Fransa ile karşılaştırıldığında, ölümlerin her yerde azaldığı ama Latin Amerika ülkelerinde hala arttığı görülüyor. Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Brezilya salgının yeni merkezi oldu: Mezarlar yetişmiyor Latin Amerika'daki çok sayıda ülkede koronavirüs vakalarının sayısında hızlı bir artış var. Brezilya, Rusya'yı geçerek ABD'den sonra virüsün en fazla görüldüğü olduğu ikinci ülke oldu. BiP'te paylaş

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Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte bin 44 kişi öldü

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı bin 44 artarak 21 bin 825’e yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 343 artışla 180 bin 545’e çıktı.

Virüse rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 135 bin 279 olarak kaydedildi.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

FOTOĞRAF 15 Sky News'in haberine göre, Çin'de Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında köpeklerin çiftlik hayvanı statüsünden çıkarılmasına rağmen Guangxi eyaletine bağlı Yulin kentinde bugün başlayan tartışmalı Liçi ve Köpek Eti festivalinde binlerce köpek kesilerek tezgahlarda sergileniyor. Hayvan hakları savunucusu Uluslararası Uygar Toplum (HSI) örgütünden Çin uzmanı Peter Li, köpek etinin yeni hastalıklara yol açabileceği ve sağlık riskleri oluşturabileceği konusunda uyardı. Li, son yıllarda görülen salgınlara farklı bağışıklık sistemine sahip, farklı türden hayvanların yol açtığına dikkati çekerek, köpek etinin yeni bir salgın için potansiyel oluşturduğunu belirtti. Çin'in dört bir yanından tüccarlar et pazarında köpek ve kedi satmak için Yulin şehrine giderken Li, Çin'in köpek eti ticaretini yasaklamak için yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğunu kaydetti. Ülkede köpek etinin 12,3 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaştığı belirtiliyor. Çin Tarım Bakanlığı, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında köpeklerin çiftlik hayvanı değil, evcil hayvan statüsünde kabul edileceğini duyurmuştu. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı. Çin'de köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı. BiP'te paylaş

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Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 445 kişi öldü

Hindistan'da son 24 saatte 14 bin 821 yeni tip koronavirüs vakası görüldü.

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NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 425 bin 282'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 445 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 13 bin 699'a çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 9 bin 496 artışla 237 bin 196’ya yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

OYNAT Hindistan’da 5.8 büyüklüğünde deprem Hindistan'ın Gucerat eyaletinde bulunan Rajkot kentinin 118 km kuzeybatısında saat 20:13'te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ahmedabad kentinde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı. BiP'te paylaş

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