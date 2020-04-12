Koronavirüs Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson taburcu edildi
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Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson taburcu edildi   

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs tedavisi gören Başbakan Boris Johnson hastaneden taburcu edildi. Başbakanlık ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın taburcu edildiği ve iyileşme sürecini Londra'ya 65 kilometre uzaklıktaki Başbakanlık konutu Chequers'te geçireceği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere Başbakanı Boris Johnson
İngiltere Başbakanı Boris Johnson

Başbakan Johnson'ın doktorlarının tavsiyesi uyarınca hemen görevine dönmeyeceği aktarıldı. Bu arada İngiliz basını, Johnson'ın arkadaşlarına, "Sağlık çalışanlarına hayatımı borçluyum" dediğini yazdı.

Haberlerde, Johnson'ın yoğun bakımda bir ara durumunun çok kötüleştiği ve Başbakanlık çalışanlarının yapabildiği tek şeyin dua etmek olduğu belirtildi.

Başbakan'ın nişanlısı Carrie Symonds ise sosyal medya hesabından, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Size asla borcumu ödeyemem. Size teşekkür etmeyi asla bırakmayacağım. Geçen hafta gerçekten de çok karanlık zamanlar yaşadık" paylaşımında bulundu.

27 MART'TA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

  • Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.

Koronaya yakalanan Boris Johnson
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Koronaya yakalanan Boris Johnson "Herkesle tokalaşıyorum" demişti
Daha önceki açıklamalarında herkesle tokalaştığını söyleyen İngiltere Başbakanı Boris Johson'un koronavirüs testi pozitif çıktı.


O tarihten beri kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." demişti.

Johnson'ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde, hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.

OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Durumu düzelmeyen ve ateş ile öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, dün akşam hastaneye kaldırılmıştı.

İngiliz basınında, hastanede Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığını, hala öksürük ve ateş görüldüğünü ve ne zaman taburcu edileceğinin bilinmediğini belirten haberler yer almıştı.

Başbakanlık ise gün içinde Johnson'ın hastanede rahat bir gece geçirdiğini, bir süre daha gözlem altında kalacağını ve bu sırada görevini sürdüreceğini duyurmuştu.

Karantina altında olan Boris Johnson ilk kez görüntülendi
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Karantina altında olan Boris Johnson ilk kez görüntülendi
Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sağlık çalışanları alkışlamak için kendisini karantina altına aldığı evin önüne çıktı. Johnson, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 'Koronavirüsle savaşmak için yaptığınız her şey için NHS'ye ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Gerçekten bir ilham kaynağısınız' ifadelerini kullandı.


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