Bakan Koca son bir ayın vaka oranlarını belirterek gençleri uyardı

Koronavirüsün Türkiye'de ilk ortaya çıktığı günden bu yana gençlere bulaşma oranının çok düşük olduğu biliniyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından yaptığı paylaşımda son oranları aktararak durumun gençler için de tehlikeli bir hal aldığını ortaya koydu.
Yüz kişiden 40,1'i genç
- Bakan Koca, son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'inin 20-40 yaş aralığındaki gençler olduğunadikkati çekerek, "Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı" uyarısında bulundu.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
- "Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11'i yine bu yaş grubundan.Gençlerimizkendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir."
Son bir ayda Koronavirüs’e yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da %11’i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı GÜCÜMÜZ BİRLİKTE TEDBİR.
Son bir ayda Koronavirüs’e yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da %11’i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı GÜCÜMÜZ BİRLİKTE TEDBİR.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 6, 2020