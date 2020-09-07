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Koronavirüs Bakan Koca son bir ayın vaka oranlarını belirterek gençleri uyardı
TÜRKİYE

Koronavirüs Türkiye'de ne durumda: Koronavirüs gençlere bulaşıyor mu?

Bakan Koca son bir ayın vaka oranlarını belirterek gençleri uyardı

Koronavirüs salgını ülkemizde ve dünyada son zamanlarda tekrar atağa geçmiş durumda. Sayıların tekrar yükselişe geçtiği şu dönemde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gençlere yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Salgının başından bu yana genellikle gençlere bulaşma oranı çok düşük olan virüsün son bir ayda farklı bir seyir izlediğini belirten Koca, tedbir hususunun önemine vurgu yaptı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüsün Türkiye'de ilk ortaya çıktığı günden bu yana gençlere bulaşma oranının çok düşük olduğu biliniyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından yaptığı paylaşımda son oranları aktararak durumun gençler için de tehlikeli bir hal aldığını ortaya koydu.

Yüz kişiden 40,1'i genç

  • Bakan Koca, son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'inin 20-40 yaş aralığındaki gençler olduğunadikkati çekerek, "Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı" uyarısında bulundu.

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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

  • "Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11'i yine bu yaş grubundan.Gençlerimizkendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir."

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