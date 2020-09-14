ABD'li ilaç şirketinden flaş iddia: İltihap sökücü hap koronavirüs tedavi sürecini kısaltıyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Eli Lilly ilaç firmasınca yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) hastaları için kullanılan Remdesivir isimli virüs ilacı ile piyasada bir eklem iltihabı hapı olarak satılan Baricitinib de kullanılması durumunda tedavi süresinin bir gün kısaldığı iddia edildi.

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"İlacın kullanıldığı hastaların tamamı daha kısa sürede iyileşti"

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından desteklenen araştırmanın sonuçlarını paylaşan firma, eczanelerde Olumiant ismiyle bulunabilen bir hap olan Baricitinib kullanılan koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tamamının 4 gün yerine 3 günde iyileştiğini belirtti.

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Acil kullanım izni için başvuru yapılacak

Eli Lilly, binden fazla hasta üzerinde etkisi test edilen ve koronavirüs (Kovid-19) hastalarının iyileşme sürecinin hızlanmasına katkı yapan Baricitinib hapı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) acil kullanım izni için başvuruda bulunmayı planladığını duyurdu.