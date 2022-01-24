Bilim insanları uyardı: Koronavirüse bağlı ölümler D vitamini eksikliği ile bağlantılı olabilir

Koronavirüse karşı en etkili aşılardan biri olan Biontech firması Pfizer CEO'su Albert Bourla, aşı karşıtlarının yanlış bilgi yayarak milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu ve onların katili olduğunu belirterek aşılar ve pandeminin ne zaman biteceğine dair önemli açıklamalar yaptı.