Koronavirüs Koronavirüse yakalanan kişi sayısı dünya genelinde 77 milyonu geçti
DÜNYA

Koronavirüse yakalanan kişi sayısı dünya genelinde 77 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 77 milyon 718 bini aştı. Virüs nedeniyle 1 milyon 709 bin kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
En fazla vaka ve ölüm ABD'de görüldü.
En fazla vaka ve ölüm ABD'de görüldü.

Kovid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 709 bin 11 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 77 milyon 718 bin 158'e çıkarken, virüs saptanan 54 milyon 593 bin 404 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölüm ABD'de

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 18 milyon 473 bin 716 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 326 bin 772 kişi öldü. ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

Hindistan (10 milyon 75 bin 422), Brezilya (7 milyon 264 bin 221), Rusya (2 milyon 877 bin 727), Fransa (2 milyon 479 bin 151), İngiltere (2 milyon 73 bin 511), Türkiye (2 milyon 43 bin 704), İtalya (1 milyon 964 bin 54), İspanya (1 milyon 830 bin 110), Arjantin (1 milyon 547 bin 138), Almanya (1 milyon 534 bin 116), Kolombiya (1 milyon 518 bin 67), Meksika (1 milyon 325 bin 915), Polonya (1 milyon 207 bin 333) ve İran (1 milyon 164 bin 535).

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